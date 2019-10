Tv-vært raser over aktivist i broccoli-udklædning: - Idiot!

Søndag blev en mand i broccoli-klæder anholdt under en Animal Rebellion-demonstration i England.

Han blev løsladt uden nogen sigtelser, men imidlertid var hans kålhoved blevet så landskendt, at han onsdag morgen var i studiet i det populære britiske morgenprogram 'Good Morning Britain'.

Og det var ikke så lidt, tv-værten Piers Morgan, der er kendt for at have skarpe holdninger til det meste, havde at sige til manden, der præsenterer sig som 'Mr. Broccoli'.

Iført grøntsagsforklædning, jakkesæt og solbriller forklarede Mr. Broccoli programmets kvindelige vært, Susanna Reid, at 'hans job blot er at vokse' og at han håber i fremtiden at kunne se 'et plantebaseret madsystem'.

Det kunne værterne dog slet ikke se det sjove i, og Susanna Reid betvivler straks aktivistens gennemslagskraft.

- Dit argument, forklædt som en broccoli, forekommer mig så absurd, at du er iført et kostume, men du forsøger at bevise en vigtig pointe omkring veganisme.

Og medværten Piers Morgan stemmer i.

- Gør du, hvad du selv prædiker om, derhjemme, når det kommer til miljøet? Har du fjernsyn og elektroniske enheder? spørger han, men Mr. Broccoli, der ifølge Daily Mail rigtigt hedder Roland, fejer ham bare af med ordene:

- Nej, jeg er bare en broccoli.

Det får Piers Morgan og Susanna Reid til at tale om, at deres gæst mangler den fornødne viden omkring miljøet og plantebaseret kost.

- Du er nødt til at forklare folk, hvorfor du mener, at en plantebaseret diæt vil være effektiv. Hvis du ikke kender videnskaben, hvordan kan du så gøre det? spørger han.

- Altså, jeg er bare en broccoli, svarer manden og tager nu en banan frem, som han taler i som om det var en telefon.

Dét bliver dråben for Piers Morgan, der nu eksploderer i et gedigent møgfald.

- Problemet er, Mr. Broccoli, at hvis du var kommet med et sammenhængende, stærkt, forskningsbaseret argument, så havde du haft en rigtig indvirkning. Du ville få en masse opmærksomhed gennem den måde du er klædt ud for din sag, men når du kommer her og bare er en idiot, får det os til at tænke, at du bare er en idiot.