Tv-vært smider tøjet: Sådan ser min krop ud i virkeligheden

Den 28-årige britiske tv-personlighed og sangstjerne Stacey Solomon har fået taget en række billeder, hvor hun poserer kun iført bikini.

Det gør hun som en kommentar til den måde, kendis-billeder ofte bliver photoshoppet, skriver blandt andre The Sun.

Den 28-årige stjerne, der blev kendt, da hun deltog i det britiske X Factor, og siden har været både deltager og vært i en række tv-programmer, er opsat på at vise den ’ægte’ kvindekrop, og fik derfor taget billederne eksklusivt for magasinet Celebrity Secrets, hvor hun viser billeder fra før og efter billedredigeringen.

Børn tror det er smukt

- Børn får stjålet deres barndom, fordi de er under pres for at skulle se ud på en bestemt måde, siger Stacey Solomon om baggrunden for billedserien, hvor hun på efter-billederne blandt andet har fået mindsket taljen, udvisket linjerne på maven og fjernet poserne under øjnene.

- Selv hvis du spørger 100 teenagere, om de tror, et billede er blevet redigeret, og de alle siger ’ja’, så vil de stadig gerne se sådan ud – for det er sådan, de tror ’smuk’ er, fortsætter hun.

Billederne har hun fået taget i kølvandet på, at historien om, hvordan en skønhedsterapeut rådede hende til at få botox ’før det er for sent’ gik England rundt. Da fortalte hun i medierne, at hun ’følte sig 170 år gammel’, da hun gik fra skønhedssalonen.

’Ok, så min tro på menneskeheden tog skade i dag, da jeg var på en salon for at få lavet en ansigtsbehandling’, indledte hun kort efter et opslag på de sociale medier.

Stacey Solomon har lagt et af billederne fra før- og efter-serien på sin Instagram-profil.

Se flere billeder fra serien her.

Da Jennifer Lopez i sommer blev anklaget for en pinlig photoshop-fejl, gav hun igen med et ret 'beskidt' svar.