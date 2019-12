TV-værtinde anholdt for overfald mod tennis-spiller

Den ekstremt kendte 40-årige britiske tv-værtinde Caroline Flack, der netop nu er vært for reality-programmet 'Love Island', er blevet anholdt for vold mod sin 27-årige og 193 centimer høje kæreste Lewis Burton, der har haft en længere karriere som tennis-spiller og også arbejder som model.

Den 40-årige Caroline Flack blev anholdt kl. 05.25 fredag i sit eget hjem i London-bydelen Islington.

Det skriver flere medier heriblandt The Guardian og Metro

Den smukke tv-værtinde Caroline Flack er her fotograferet i november måned. (Foto: Ritzau Scanpix)

Den 40-årige Caroline Flack, der kun er 162 centimeter høj, er sigtet for vold mod sin 31 centimeter højere kæreste. Det skete angiveligt i forbindelse med et skænderi, der udviklede sig til såkaldt husspektakel. Den store tennis-spiller var dog den eneste af de to, der blev kørt til efterfølgende behandling på et nærliggende hospital. Han er dog ikke alvorligt såret.

En talsmand fra London Ambulance Service har udtalt følgende:

'Vi blev kaldt til en adresse i et boligområde klokken 05.28. Vi har behandlet to mennesker på gerningsstedet. En person er bragt på hospitalet.'

En talsmand for Caroline Flack har udtalt følgende til nyhedsbureauet PA:

'Vi bekræfter, at politiet ankom til Caroline Flacks hjem i forbindelse med en privat hændelse i boligen. Hun samarbejdet med myndigheder for at løse problemet. Af juridiske grunde ønsker vi ikke at udtale os mere i sagen'.

Udover sit nuværende tv-job i reality-programmet 'Love Island', har Caroline Flack været værtinde i adskillige programmer heriblandt 'X Factor'. I 2014 vandt hun også 'Strictly Come Dancing', der er det britiske svar på 'Vild med Dans'.

Caroline Flack blev anholdt kun få dage før, at hun skulle flyve til Sydafrika for at forberede vinter-udgaven af 'Love Island', der begynder den 8. januar.

Der er nyt retsmøde i sagen den 23. december.