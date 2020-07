Tv-værtinde stolt af sin appelsinhud

Den 55-årige britiske tv-værtinde Nadia Sawalha, der i en årrække har været vært på det populære talkshow 'Loose Women', fik ekstra opmærksomhed på Instagram for to dage siden, fordi hun lagde hele syv billeder ud i et opslag, hvor hun iført bikini stolt viste sin appelsinhud frem.

Nadia Sawalha efterlyser generelt, at flere kvinder får en større kropsbevidsthed og lærer at elske deres egen krop på trods af eventuelle fejl og mangler.

Til opslaget, hvor man via pilen i billedets højre side kan trykke sig frem til samtlige syv billeder, skriver Sawalha med et glimt i øjet:

'Advarsel: Kvinde viser appelsinhud'.

I billedserien viser Nadia også, at belysningen af et billede i høj grad påvirker, hvor meget ens appelsinhud træder frem på billedet.

Nadia skriver følgende:

'Helt ærligt. Det eneste, jeg gjorde, var at ændre lyset og stillingen lidt. Og se lige på forskellen. Begge billeder er taget inden for få minutter. Det hele er røg og spejle. Jeg ville gøre alt for at få de år tilbage, som jeg spildte med at være besat af mine fejl. Den eneste fejl, jeg i virkeligheden havde, var min stinkende måde at tænke på.'

Således skriver Nadia og tilføjer:

'Jeg arbejder hver dag på at acceptere alle mine skønne vorter samt hele min krop. Den er, hvad den er. Og jeg elsker min krop for at være ved godt helbred, og for at den har født mine børn.'

Her ses Nadia Sawalha som tv-værtinde i det populære talkshow 'Loose Women'. Foto: Shutterstock.

Mange af Nadia Sawalhas 280.000 følgere flokkedes om at kommentere opslaget og roste Nadias modige forsøg på at sætte fokus på kropsbevidsthed.

En følger skrev følgende:

'Jeg elsker det, jeg elsker det. Jeg elsker, hvor virkelig du er. Du skal have tak for alle usikre kvinder og teenagere i denne verden. Hvilket eksempel på massiv frisk luft'.

En anden skrev:

'Lys eller ikke lys. Din selvtillid med henblik på din egen krop er meget inspirerende'.

Nadias opslag har i øvrigt fået hele 43.000 likes.