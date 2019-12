TV-værtinde trækker sig fra job: Sigtet for vold

Den 40-årige tv-værtinde for realityprogrammet 'Love Island' er sigtet for vold mod sin kæreste Lewis Burton

Det er ikke mere end fire dage siden, at den kendte britiske tv-værtinde Caroline Flack blev anholdt og sigter for vold mod sin 27-årige og 193 centimer høje kæreste Lewis Burton, der har haft en længere karriere som tennis-spiller og også arbejder som model.

Caroline Flack har i fem sæsoner været vært for realityprogrammet 'Love Island', der starter sin sjette sæson 12. januar. Men nu melder den kendte tv-værtinde på Instagram ud, at hun trækker sig fra tv-jobbet i 'Love Island' på grund af den igangværende voldssag mod hende.

I sit opslag skriver Caroline Flack følgende:

'Der har været adskillige artikler i medierne og beskyldninger i forbindelse med mit privatliv. Selv om tingene ikke er, som de er blevet beskrevet i medierne, er jeg villig til at samarbejde med de rette myndigheder, og jeg kan ikke kommentere sagen yderligere, før den juridiske proces er overstået'.

Således skriver Caroline Flack og fortsætter:

'Love Island har været min verden gennem de sidste fem år. Det er det bedste program på TV. Men det bedste, som jeg kan gøre nu, er at trække mig fra sæson 6 for ikke at fjerne opmærksomheden fra den snarlige start på sæson 6.'

'Jeg ønsker, at det fremragende hold bag serien får skabt en fantastisk sæson i Cape Town', skriver Caroline Flack.

Caroline Flack ses her sammen med sin kæreste Lewis Burton. (Foto: Ritzau Scanpix)

En talsmand fra ITV har overfor Daily Mail sagt følgende:

'ITV har haft en langvarig relation til Caroline, og vi forstår og accepterer hendes beslutning. Vi vil bevare kontakten med hende i de kommende måneder i forbindelse med kommende sæsoner af Love Island.'

Kæresten kørt på hospitalet

Den 40-årige Caroline Flack, der kun er 162 centimeter høj, er sigtet for vold mod sin 31 centimeter højere kæreste. Det skete angiveligt i forbindelse med et skænderi, der udviklede sig til såkaldt husspektakel. Den store tennis-spiller var dog den eneste af de to, der blev kørt til efterfølgende behandling på et nærliggende hospital. Han er dog ikke alvorligt såret.

En talsmand fra London Ambulance Service har udtalt følgende:

'Vi blev kaldt til en adresse i et boligområde klokken 05.28. Vi har behandlet to mennesker på gerningsstedet. En person er bragt på hospitalet.'