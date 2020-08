Tv-værts bror langer ud: - Ondskabsfuldt angreb

Ellen DeGeneres beskyldes af flere for at være skyld i et giftigt arbejdsmiljø

Broderen til talkshow-dronningen Ellen DeGeneres har fået nok af påstande og den voldsomme kritik, der svirrer om den kendte tv-vært.

Hun bliver angrebet gang på gang for, at arbejdsmiljøet på hendes talkshow, 'The Ellen DeGeneres Show', er giftigt. Men nu har bror Vance DeGeneres fået nok og er gået til tasterne.

'Min søster bliver angrebet ondskabsfuldt. Og lad mig forsikre jer - det er alt sammen 'bullshit',' skriver han på Facebook i et opslag der senere er blevet fjernet igen.

'Jeg er så træt af, at min søster bliver angrebet. Hun har altid - og vil altid - tage afstand fra en hver form for mobning,' slår han fast i opslaget.

Medarbejderne har klaget over både mobning og racisme i en undersøgelse, der blev foretaget efter en række hårde anklager fra anonyme kilder.

Ellen DeGeneres, der har været vært på sit show siden 2003, anklages for mobning og racisme. Foto: Richard Shotwell/Ritzau Scanpix

Undskyldning

Også på Twitter lader han folk vide, at hans 64-årige søster er et af de sødeste og sjoveste mennesker, man nogensinde kommer til at møde i sit liv.

'Hvis du tror, Ellen bevidst ville tillade mobning eller racisme på sit show, så kender du ikke min søster,' skriver han.

Han har tidligere meldt ud, at han støtter sin søster fuldt ud, men det opslag fik kun en håndfuld af hans Facebook-venner til at give ham et like.

'Hvis du ikke støtter Ellen, så støtter du heller ikke mig. Slet mig venligst fra Facebook,' skriver han.

Det er ikke mere end nogle dage siden, at Ellen DeGeneres selv meldte sig på banen og undskyldte på mail over for sine medarbejdere.

Hun skrev, at det aldrig har været hensigten at skabe et dårligt arbejdsmiljø på talkshowet.