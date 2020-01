TV2 fjerner populært program efter skandalesag

I sidste uge blev den tidligere 'X Factor'-stjerne Danny Tetley dømt for seksuel udnyttelse af teenage-drenge i alderen 14 til 16.

Englænderen nåede semifinalen i den engelske udgave af 'X Factor' i 2018, men har siden udnyttet sin berømmelse på kriminel vis.

BBC kunne berette, hvordan dommeren, Jonathan Durham, vurderede, at Tetley den status, som tv-programmet gav ham, til at 'tilfredsstille sine perverse, seksuelle behov'.

Tetley blev idømt ni års fængsel på baggrund af de syv episoder, som han alle erklærede sig skyldig i.

Danny Tetley nåede semifinalen ved det engelske 'X Factor' i 2018. Foto: Ritzau Scanpix

Programmet har over vinteren kørt på TV 2 Charlie, men det kommer det angiveligt ikke til at gøre længere.

TV2 fortæller nemlig Ekstra Bladet, at programmet er fjernet fra fladen på baggrund af sagen.

I en mail skriver de:

'TV2 oplyser, at da der i England er faldet dom mod en af deltagerne fra 'X Factor UK'-programmet i en sag om sædelighedsforbrydelser, har vi besluttet at tage programmet af fladen, efter det har vist sig, at det var på baggrund af vedkommendes medvirken i programmerne, at forbrydelserne har fundet sted.'

