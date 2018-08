Tvivl om Zombie Boys dødsårsag: - Han kunne have mistet balancen

Den tatoverede model Rick Genest, der blev kendt for sin optræden i Lady Gagas musikvideo 'Born this Way' som Zombie Boy, blev fundet død ved sit hjem i Montreal 1. august.

Mange medier skrev efterfølgende, at der angiveligt var tale om selvmord efter et fald fra tredje sal ved hans lejlighed.

Den forklaring kan Rick Genests manager Karim Leduc ikke få til at stemme.

Han fortæller til USA Today, at Zombie Boy højest sandsynligt faldt bag over.

- Jeg har været ude på den balkon før. Det er en balkon til nødstilfælde, og den skal være låst. Det er en nødudgang, og derfor er gelænderet ikke så højt.

- Jeg er lige så høj som Rick, og gelænderet går mig til under hoften.

Leduc siger derudover, at han sad på gelænderet inden faldet.

- Så han gik om på bagsiden af balkonen, og på en måde sad på gelænderet.

- Og hvad vi ved af, så faldt han bagover. Han kunne have mistet balancen, siger Leduc.

Efterlod ikke selvmordsbrev

Han pointerer ligeledes, at Genest ikke efterlod en seddel til de efterladte.

- Ikke at efterlade et selvmordsbrev er meget usædvanligt. Han skrev til mig hver dag.

- Han var meget udtryksfuld, siger manageren.

Leduc hævder også, at en obduktion har vist, at Genest ikke havde stoffer i blodet ved dødstidspunktet, og at en ligsynsmand nu vil undersøge overvågningsbilleder fra området for at finde frem til dødsårsagen.

USA Today skriver ligeledes, at politiet i Montreal ikke vil kommentere på Genests dødsårsag.