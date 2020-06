'Twilight'-stjerne får legendarisk rolle

Kristin Stewart, 30, er bedst kendt for sin rolle som Bella i den populære ungdomsfilmserie 'Twilight', men nu springer den amerikanske skuespiller ud i en helt anden rolle.

Ifølge mediet Deadline skal hun spille rollen som prinsesse Diana i en ny film med titel 'Spencer' om prinsessens ægteskab med prins Charles.

- Kristen kan være mange ting, og hun kan være både meget mystisk og meget skrøbelig, men også ultimativt stærk, hvilket er, hvad vi har brug for. Kombinationen af de ting fik mig til at tænke på hende, siger instruktør Pablo Larrain, som står bag filmen.

Filmen vil omhandle forløbet over den weekend, hvor det gik op for prinsesse Diana, at hendes ægteskab var forbi, og at hun igen ville være den kvinde, hun var, før hun mødte Charles.

Og Pablo Larrain mener, at Kristin Stewart kan tilføre den mystik, der skal til.

- Den måde hvorpå hun responderer på manuskriptet, og den måde, hun går til rollen på, er meget smuk at overvære. Jeg tror, hun vil gøre det både betagende og spændende på samme tid. Hun er naturens kraft, siger instruktøren.

Produktionen af filmen vil begynde i starten af 2021.

