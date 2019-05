'Twin Peaks'-stjerne død

Skuespilleren Peggy Lipton er død, 72 år gammel.

Det skriver blandt andre The Guardian.

Peggy Lipton er især internationalt kendt for sin rolle som servitricen Norma Jennings i kult-tv-serien 'Twin Peaks' fra 1990.

Peggy Lipton med sin datter Rashida Jones, der også er skuespiller, på den røde løber i 2009. Foto: Ritzau Scanpix

Inden da fik hun sit gennembrud i sitcom-fantasy-serien 'Bewitched' fra 1964 og som 'hippie-betjent' i serien 'The Mod Squad', der rullede over skærmen på ABC fra 1968-1973.

I 1974 blev hun gift med musikproduceren Quincy Jones. De blev skilt i 1989 og fik to døtre sammen.

Peggy Lipton, her afbildet i januar 2018, er død af kræft. Hun blev 72 år. Foto: Ritzau Scanpix

- Vi er knuste over, at vores elskede mor er død af kræft i dag. Hun sov stille ind med sine døtre og sine niecer ved sin side. Vi føler os så heldige for hvert øjeblik, vi har tilbragt med hende. Vi kan ikke sætte ord på alle vores følelser lige nu, men vi vil gerne sige: Peggy var, og vil altid være, vores ledestjerne, både i denne verden og i det hinsides. Hun vil altid være en del af os, lyder det i en hjerteskærende udtalelse fra Peggy Liptons to døtre Rashida og Kidada Jones.