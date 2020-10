'Two and a Half Men'-skuespiller død

Den dobbelt Emmy-nominerede skuespiller Conchata Ferrell, der især blev kendt for sin rolle i Charlie Sheens populære tv-serie 'Two and a Half Men', døde tirsdag 77 år gammel i forbindelse med komplikationer relateret til et hjertestop.

Det skriver flere medier heriblandt det anerkendte filmmagasin Deadline og TMZ og Variety

Den 77-årige fik en fredfyldt død omgivet af sin familie på Sherman Oaks Hospitalet i Californien.

Conchata Ferrell fik enorm popularitet som karakteren Berta i tv-serien 'Two and a Half Men'. Foto: Ritzau Scanpix.

Two and a Half Men-kollegaen Jon Cryer, der spillede Charlie Sheens karakter Charlie Harpers bror Allan i tv-serien, lagde et opslag ud på Twitter, hvor han sagde farvel til sin gode kollega.

'Hun var et smukt menneske. Bertas bryske karakter blev opfundet af manuskripforfatterne. Men Conchatas varme og sårbarhed var hendes store styrke. Jeg græder nu for den kvinde, som jeg savner. Hun bragte så meget glæde til så mange'.

Conchata medvirkede i 'Two and a Half Men' fra starten i 2003 og i de følgende 12 år.

Concata Ferrells karakter Berta arbejdede som husholderske for Charlie Sheens karakter Charlie Harper, og senere også for hans bror Alan, da han flyttede ind i huset efter sin skilsmisse.

Mens Charlie på sin sædvanlige måde jagtede damer og Alan mest brugte tiden til at have ondt af sig selv, fungerede Berta som en slags 'ikke mere pjat med jer-karakter, der sørgede for at holde brødrene i snor.

Alans søn Jake fik også et varmt forhold til Berta, da han begyndte at tilbringe mere tid hos sin onkel Charlie for at se sin far Alan.

Conchata Ferrell poserer her for pressen i 2009. Foto: Ritzau Scanpix.

Conchata Ferrell fortsatte i øvrigt sin rolle som Berta, da Charlie døde og Charlie Sheen forlod tv-serien. Han blev erstattet af karakteren Walden(Ashton Kutcher), der købte huset og flyttede ind.