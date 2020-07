'Two and a Half Men'-skuespiller kæmper for livet efter hjertestop

Conchata Ferrell kæmper i øjeblikket en hård kamp for livet. Det fortæller hendes mand, Arnie, til TMZ.

Skuespillerinden, som bedst er kendt som Charlie Sheens sjove husholderske, Berta, i komedieserien 'Two and a Half Men', blev i maj indlagt, efter hun fik det dårligt. I december og januar havde hun døjet med en infektion, og det var eftervirkninger fra den, der fik hende indlagt.

Siden indlæggelsen er det gået ned ad bakke for hende. Efter en periode blev hun flyttet til intensivafdelingen, hvor hun efter få dage blev ramt af hjertestop, som ifølge ægtemanden varede omkring ti minutter.

Hun lå i fire uger på intensivafdelingen, inden hun for nylig blev forflyttet til et behandlingscenter, hvor hun ligger i respirator og dialyse.

Conchata Ferrell sammen med Jon Cryer og Ashton Kutcher, som afløste Charlie Sheen i de sidste sæson af 'Two and a Half Men'. Foto: Warner Bros Tv/Chuck Lorre Prod/Kobal/Shutterstock

Her beskrives hendes tilstand som stabil, men hun er kun delvist ved bevidsthed, og hun kan hverken tale eller kommunikere med andre.

Arnie fortæller til TMZ, at han ikke kan besøge sin hustru på grund af coronavirussen - som han dog understreger, at hun ikke er smittet med. Han taler ofte med sygeplejerskerne på stedet, men ingen ved, hvordan fremtiden ser ud for skuespillerinden.

- Det kommer til at tage noget tid, før der kommer nogen form for bedring. Det hele er neurologisk. Der er ikke noget, vi kan gøre for at fremskynde processen. Vi håber bare på det bedste, siger Arnie til TMZ.

Conchata Ferrell medvirkede i 211 af de 262 episoder af 'Two and a Half Men'. Derudover har hun haft en lang række mindre roller i serier som 'Venner' og 'To fyre og en pige'. I 2017 medvirkede hun i fem episoder af Netflix-serien 'The Ranch'.