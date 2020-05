Tysk prins død i motorcykel-ulykke

Den 55-årige prins Otto von Hessen, der stammer fra en af de ældste adelsfamilier i Tyskland, døde søndag morgen i forbindelse med en voldsom solo-ulykke, da han kørte galt på sin motorcykel.

Det skriver flere tyske medier heriblandt Bild, Abendzeitung München, TZ og Focus.

Det tyske medie Blich lagde også deres historie om ulykken ud på Twitter med et billede, hvor prinsen sidder på sin motorcykel:

Tödlicher Crash mit Ducati: Deutscher Prinz (†55) wollte zur Freundin ins Tessin https://t.co/Jfhw1K16WD — BLICK (@Blickch) May 18, 2020

Otto von Hessen var chef for flere filialer af McDonald's i området omkring den tyske by Ingolstadt i den tyske delstat Bayern. Hans medarbejdere er dybt rystede og i stor sorg over hans dødsfald og skriver blandt andet følgende på Facebook til deres kunder:

'Mange tak for alle jeres ord. Vi er dybt rystede og i chok. Sket er sket, og vi ville gøre alt, hvis vi kunne rykke tiden tilbage. Vi har mistet den bedste chef i verden, der altid formåede at lytte til os. Vi vil gøre alt i vores magt for at føre hans navn og vores restaurant videre. Tak for jeres støtte.'

Det er endnu ikke fastslået, hvad der var årsag til ulykken, men man mener, at motorcyklen kom ud af kontrol under en overhaling. En talsmand fra politiet har til det lokale medie TZ udtalt, at prinsen angiveligt har kørt for stærkt. Politiet ved dog, at prinsen kørte ind i et autoværn og døde af sine alvorlige kvæstelser på ulykkesstedet, der ligger nær den berømte Boden-søen i det sydlige Tyskland.

Den 55-årige prins Otto von Hessen var efterkommer af kong Frederik Vilhelm III af Preussen og var søn af William af Hessen-Philippsthal-Barchfeld.

Han efterlader sig sin ekskone, Carla Blickhauser, samt fire børn.