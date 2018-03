Ubehageligt og uønsket: Katy Perry-kys ødelagde alt

I en artikel med overskriften 'An Unwanted Kiss on ‘American Idol’ i avisen New York Times fortæller den nu 20-årige 'American idol-deltager Ben Isaac Glaze, hvordan han havde det, da dommer Katy Perry overraskede ham med et kys, da han var til audition i talentprogrammet.

Det viser sig nemlig, at Ben fra Oklahoma slet ikke var interesseret i at modtage et kys af 'I Kissed a Girl'-sangeren, da han havde planer om at gemme sit første kys til en helt speciel person.

Ben og Katy kom lidt tættere på hinanden, end Ben havde regnet med. Foto: All Over

- Jeg havde planer om at gemme det til mit første forhold. Jeg ville have, at det skulle være specielt. Ville jeg have gjort det, hvis hun havde spurgt: 'Vil du kysse mig?' Nej, jeg ville have sagt nej, siger Ben Isaac Glaze.

Til New York Times forklarer han, at han er af den klare overbevisning, at kys kun hører til i et fast forhold, og da han endnu ikke har været i et romantisk forhold, har han stadig sit første rigtige kys til gode.

- Jeg har aldrig været i et forhold, og jeg kan ikke kysse en pige uden at være i et forhold, siger Ben til New York Times.

De tre dommere Luke Bryan, Katy Perry og Lionel Richie sammen med Ben Glaze. Foto: All Over

Flere medier har beskrevet det meget omtalte kys som et decideret overgreb, men det afviser sangeren dog.

- Jeg mener ikke, jeg var udsat for sex-chikane af Katy Perry, skriver Ben i et langt opslag på sin Instagram-profil, hvor han desuden pointerer, at han ikke klager over selve kysset, men at det ubehagelige for ham var, at det var aldeles uventet, og at han aldrig før var blevet kysset.