Udsat for had: TV-stjernes ægtemand skød parrets hund

Nu er der igen kommet negativ fokus på de medvirkende i den amerikanske reality-serie 'Teen Mom', der er det amerikanske svar på den danske reality-serie 'De unge mødre'. 'Teen Mom'-stjernen Jenelle Evans overvejer nemlig nu ifølge US Weekly at blive skilt fra sin ægtemand David Eason, fordi han har skudt og dræbt deres hund Nugget.

Det skriver flere medier heriblandt TMZ og People. Og David Eason har også selv på sin Instagram indrømmet, at han skød hunden, fordi den bed hans datter. Han har også vedlagt en video, hvor man kan se, at hunden napper efter datteren i familiens hjem i staten North Carolina. David Eason skød ifølge medierne hunden tæt på ægteparrets hjem.

Herunder ses et billede af familien fra 7. april, før der var kommet problemer i familien.

Til videoen, hvor hunden napper efter datteren, skriver David Eason følgende:

'Jeg er skide ligeglad med hvilken slags dyr, der bider min datter i ansiget. Uanset om det er din hund eller min egen hund. En hund er en hund, Og jeg finder mig overhovedet ikke i noget lort. Det eneste, der betyder noget for mig, er, at forsvare min familie. Det er min opgave her i livet.'

Således forklarer David Eason drabet på hunden Nugget og fortsætter:

'Visse mennesker er værd at dræbe for og dø for, og min familie betyder alt for mig. I kan hade mig lige så meget i vil. Men det er altså ikke første gang, at hunden er aggressiv overfor min datter Ensley. Den eneste person der kan afgøre, om en hund er farlig for min datter, er mig'.

Hunde-drabet har efterfølgende ført til hadefulde bemærkninger mod David Eason. For cirka en måned siden havde han nemlig lagt et billede af sig selv og hunden Nugget ud på Instagram, mens den stadig levede.

En bruger skrev følgende:

'Så det er altså hunden, som du nu har skudt. Jeg brækker mig over dig'.

En anden bruger skriver:

'Du er et forfærdeligt menneske'.

Jenelle Evans var selvfølgelig dybt ulykkelig, da hun fandt ud af, at hendes elskede hund Nugget var blevet skudt og dræbt - oven i købet af hendes egen ægtemand. Hun skrev følgende på Instagram:

'Nugget...jeg græder hver dag. Jeg elsker dig så meget og er så ked af det. Jeg er målløs. Du var min gode ven, og du kom altid hen for at hygge med mig, når jeg havde det dårligt. Og nu er du der ikke, når jeg vågner.'