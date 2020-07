Udsat for røveri på grund af hundelort

Den 62-årige britiske skuespiller Linda Robson, der især er kendt for den populære tv-serie 'Birds of a Feather', fik sig et gevaldigt chok, da hun på et tidspunkt havde luftet sin hund og efterfølgende samlede hundens afføring op og lagde hundelortene ned i en stor plastikpose.

I sekundet efter kom en røver nemlig cyklende og slog hende i hovedet med en knytnæve, før han rev plastikposen ud af hendes hænder og kørte væk.

Det afslørede hun i går i det populære tv-program 'Loose Women' på kanalen ITV, hvor hun siden 2012 har siddet i et panel, der diskuterer alt mellem himmel og jord og især henvender sig til kvinder.

Det skriver flere medier - heriblandt Metro.

Linda Robson fik en knytnæve i ansigtet af den cyklende røver. Men det eneste røveren fik var en pose lort. Foto: ITV

Den usædvanlige historie blev afsløret, da panelet, der også består af Andrea McLean, Janet Street-Porter og Saira Khan, diskuterede den nye trend med designer-poser for hundelorte.

Her hoppede Linda Robson pludselig over til sin egen personlige historie og fortalte, at hun en aften ud gennem det åbne vindue kunne lugte hundelort nede fra gaden. Hun gik derfor ned på fortovet for at fjerne sin egen hunds afføring, som hun efterfølgende puttede i en pose fra butikskæden Selfridge.

Linda Robson forklarede, at hun i starten ville smide posen med lort ned i sin egen skraldespand nede foran huset. Men hun fik pludselig øje på en container på den anden side af gaden, hvor hun foretrak at slippe af med hundelortene.

Men i samme øjeblik, hun passerede gaden, kom den cyklende røver kørende og slog hende i ansigtet, før han rev posen med lort ud af hænderne på hende og stak af.

- Jeg fik et blå øje. Men han fik en pose hundelort, forklarede Linda Robson med en stor latter i tv-studiet hos ITV.