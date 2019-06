Udstødt af Kardashians: Nu er hun model

Det rystede hele realityverdenen - og det meste af Hollywood, da det kom frem, at Kylie Jenners bedste veninde Jordyn Woods havde kysset med Khloé Kardashians daværende mand.

Khloé, Kylie og resten af familien gjorde kort proces og sendte Jordyn Woods, der ellers havde boet i gæstehuset på Kylie Jenners gigantiske ejendom i Beverly Hills, direkte ud i kulden.

Hele internettet glødede efter nyheden kom frem, og her gik al støtten til Khloé, der netop havde fået et barn med Tristan Thompson, som Jordyn ifølge eget udsagn ikke kunne huske, at hun havde kysset med til en fest hjemme ved Tristan.

Stod offentligt frem

Men i stedet for at gemme sig for offentligheden besluttede den kun 21-årige kvinde, at det skulle være løgn.

Hun har siden skandalen lagt det ene flotte billede efter det andet ud på sin Instagram, hvor hun har høstet masser af reaktioner og kommentarer.

Senest har hun lanceret sin egen tøjkollektion for mærket Boohoo, hvor hun også selv er model for tøjet.

'Noget spændende kommer', skriver hun på sin Instagram-profil tilsat en video, hvor hun poserer i den nye kollektion.

En stykke til alle

Hun har udtalt, at det er noget tøj, der skal passe alle kropstyper.

- Det ville ikke føles rigtigt for mig, hvis ikke alle typer af kroppe var repræsenteret i det jeg har designet. Jeg har før selv været i situationer, hvor der har været sødt tøj, der ikke var i min størrelse, så jeg ved, hvordan det føles.

Hun håber også at kollektionen vil får unge mennesker til at forstå, at de er gode nok, som de er.

- Med Instagram og alt muligt andet, er det nemt, at sammenligne sig selv med andre, men det jeg har lært, det er, at den bedste ting ved at være dig, det er, at ingen andre er det. Det er stærkt, udtalte hun til Refinery29.

Der er ikke overladt meget til fantasien i Jordyn Woods nyeste tøjkollektion. Foto: Boohoo/ MEGA

