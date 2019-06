UFATTELIGT babe-billede: På langs efter brystoperation

En brystoperation har ifølge superstjernen Cardi B allerede kostet hende adskillige millioner dollars.

Det fortalte hun i sidste uge i en live-video på Instagram som reaktion på, at hun har været nødsaget til at aflyse en række koncerter på sin tour i USA.

Måske var det derfor, at hun lørdag valgte at dele et opsigtsvækkende billede med sine godt 45 millioner fans på Instagram.

Her er der i hvert fald bevis for hendes fysiske problemer.

Cardi B har især problemer med sine fødder lige for tiden. Foto: Privatfoto

'Se, hvor opsvulmede mine fødder er, hver gang jeg flyver, forestil jer resten af min krop. En af årsagerne til, at læger sagde, jeg skulle slappe af med hensyn til koncerter', skriver hun til billedet, hun delte på sin Instagram-story lørdag.

Tilsyneladende har det heller ikke været med Cardi B's gode vilje, at hun har været nødsaget til at aflyse de mange koncerter.

- Jeg hader at aflyse shows, for jeg elsker penge. Jeg er afhængig af penge. Og jeg tjener mange penge på de shows. Jeg aflyser shows for millioner af dollars, sagde 26-årige Cardi B, hvis borgerlige navn er Belcalis Marlenis Almánzar, tidligere.

'Money'-rapperen var for nyligt under kniven.

Her fik hun en en fedtsugning og lavet sine bryster større.

Cardi B har dog ikke kun sig selv i hovedet - hun tænker også på sine fans.

- Jeg vil virkelig gerne undskylde til mine fans, siger hun og uddyber:

- Jeg sagde til de folk, der bookede mig, at de i god tid skulle fortælle, at jeg ville aflyse koncerterne. Jeg vil bare sige, at jeg er ked af det, venner.

Hun har aflyst flere koncerter i USA.

Umiddelbart ser det ud til, at hun stadig kommer forbi Roskilde Festival og giver koncert på Orange Scene onsdag 3. juli.