Uhyggelig mordsag: Hollywoodstjerne vidnede i retten

En uhyggelig sag udspiller sig i denne måned ved retten i Los Angeles, USA, hvor Michael Gargiulo står anklaget for at have forsøgt at dræbe fire kvinder i to forskellige stater. Og lykkedes i tre af tilfældene.

De amerikanske medier har døbt den formodede gerningsmand 'The Hollywood ripper'.

Onsdag var Hollywoodstjernen Ashton Kutcher i retten for at vidne i sagen. For 18 år siden skulle han afhente sin 22-årige kæreste, Ashley Ellerin. Han var allerede flere timer forsinket, da han ankom og bankede på hendes dør, så da den ikke blev åbnet, forlod han stedet igen.

- Jeg bankede på døren, og der var intet svar. Jeg bankede på endnu engang, og igen var der intet svar. På det tidspunkt antog jeg, at hun var smuttet, at jeg var for sent på den, og jeg troede, hun var sur, fortalte han fra vidneskranken ifølge CBS News.

Her fortalte han videre, at han så ind ad vinduet og så noget, som han troede var vinpletter på gulvet. Det fandt han ikke alarmerende, da de havde holdt stor fest ugen forinden, så han forlod stedet igen.

- Jeg kan huske den næste dag. Efter jeg hørte, hvad der var sket, tog jeg ned til betjentene og sagde; 'Mine fingeraftryk er på døren'. Jeg panikkede.

Skuespilleren Ashton Kutcher vidner i retten. Foto: Ritzau Scanpix

Ashton Kutcher var i kontakt med Ashley Ellerin, da han ringede til hende om eftermiddagen, imens han var ved at filme 'That 70's Show'. Han talte senest med hende klokken 20:24 samme aften, hvor hun var på vej ud af badet.

Det er anklagerens formodning, at Ellerin blev angrebet bagfra af Gargiulo, da hun kom ud af badet. Omkring 22.45 ankom Ashton Kutcher.

- Vi mener nu, at der er bevis for, at det var blod, han så, siger anklager Daniel Akemon.

Ashton Kutcher skulle have været til Oscar-efterfest med Ellerin, men da hun ikke åbnede døren, smuttede han igen. Foto: Ritzau Scanpix

Ellerin blev fundet stukket ihjel af sin sambo den næste morgen. Man fandt 47 knivstik på hendes krop.

Ifølge anklageren står Gargiulo bag tre drab begået i perioden 1993 til 2008. Den eneste, der undslap, var Michelle Murphy, og hun har også vidnet i retten. Ifølge anklagen kæmpede hun mod sin overfaldsmand, som var bevæbnet med en kniv. Det resulterede i, at han selv blev skåret til blods af kniven, og hans dna blev efterladt på gerningsstedet.

Den formodede gerningsmand Michael Gargiulo i retten. Foto: Ritzau Scanpix

Samme dna blev fundet flere år tidligere på et andet offer, Tricia Pacaccio. Mordet på Tricia stod som uopklaret indtil 2011, da to vidner stod frem, efter at have set programmet '48 Hours Mystery', der omtalte sagen. Få uger senere blev Gargiulo anklaget, men sagen er først kommet for retten nu.

Gargiulos advokater nægter, at han skulle have dræbt nogen. Anklagen kræver dødsstraf.