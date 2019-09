Uigenkendelig verdensstjerne med stor nyhed

Hollywood-stjernen Val Kilmer så ud til at være i god form i den forgangne weekend, hvor han deltog i en visning af filmen 'Top Gun' i byen Austin i staten Texas i USA.

Selv om Val Kilmer er blevet nærmest uigenkendelig efter sin kamp mod halskræft, virkede han både frisk og frejdig overfor publikum i forbindelse med arrangementet.

Det skriver flere medier heriblandt Metro

Her ses Val Kilmer og Tom Cruise i en scene fra den berømte film 'Top Gun' fra 1986. (Foto: Paramount)

Den 59.årige skuespiller skal på trods af flere års kræftsygdom i øvrigt genoptage sin rolle som Tom 'Iceman' Kazansky i opfølgeren til den berømte film 'Top Gun' fra 1986. Den nye Top Gun-film, der har premiere til næste år har fået titlen 'Maverick: Top Gun'. Og det er selvfølgelig igen Tom Cruise, der skal spille hovedrollen som Maverick. I den kommende film er kaptajn Pete 'Maverick' Mitchell imidlertid gået på pension som aktiv kamppilot. I stedet har han fået job som flyve-instruktør for de nye helte.

Val Kilmer var både frisk og frejdig under arrangementet i Austin, Texas. (Foto: Shutterstock)

I forbindelse med arrangementet i Austin, Texas talte Val Kilmer med publikum iført en pink skjorte samt et halstørklæde, der dækkede arrene, som han fik, da han i år 2017 blev opereret for halskræft. Han tog sig flere gange til halsen i forbindelse med arrangementet. Men publikum var begejstrede for, at han igen springer ud som 'Iceman' i den kommende Top Gun-film.

Det er desuden også bekræftet på film-hjemmesiden IMDB., at Val Kilmer igen springer ud i rollen som 'Iceman'.

Her hilser den 59-årige Val Kilmer på sine fans. (Foto: Shutterstock)