Ukendelig: Se ham uden hår og skæg

Den 56-årige Hollywood-stjerne, Keanu Reeves, er nærmest ukendelig, efter at han har fået klippet sit lange sorte hår helt kort og samtidigt har barberet sit skæg af.

Det fremgår af nogle helt friske billeder fra Berlin, hvor Keanu Reeves netop nu er i gang med optagelserne til 'The Matrix 4', hvor han igen skal spille sin berømte rolle som Neo.

Det skriver flere medier heriblandt Mirror

Keanu Reeves er næsten ukendelig med sit korte hår og uden skæg. Foto: Ritzau Scanpix.

I løbet af de sidste par år er det lange hår og skægget nærmest blevet et image for Keanu Reeves, men det er nu et afsluttet kapitel. Flere medier peger på, at Keanu Reeves' nye korte hår angiveligt skyldes hans kommende rolle som Neo.

Matrix-fans vil måske nikke genkendende til, at Keanu Reeves nye look er meget tæt på, hvordan han så ud, da hans ikoniske karakter Neo vågner op i filmen 'The Matrix' fra 1999.

Keanu Reeves i Berlin med kort plysset hår. Foto: Ritzau Scanpix.

The Matrix 4 har forventet premiere i 2021. Carrie-Ann Moss vil også vende tilbage i sin rolle som Trinity fra den originale trilogi. Jada Pinkett-Smith skal også spille Niobe i Matrix 4.

Keanu Reeves er i øvrigt blevet set i Berlin sammen med sin kæreste Alexandra Grant. Parret bekræftede i november sidste år deres forhold.

Sådan så Keanu Reeves ud i rollen som Neo i filmen The Matrix Reloaded fra 2003. Foto: Shutterstock.