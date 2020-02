Undertøjsmodeller afslører skandaler

De kendte modeller Christy Turlington, Iskra Lawrence og Amber Valetta har sammen med mere end 100 tidligere ansatte såkaldte 'engle' hos undertøjsfirmaet Victoria's Secret skrevet et åbent brev til firmaets direktør John Mehas, hvor de fremfører voldsom kritik af det verdensberømte undertøjsfirma Victoria's Secret. Firmaet har også haft den danske model Helena Christensen blandt sine topmodeller.

Det skriver flere medier heriblandt Page Six og Fox News

De tre modeller er fra venstre: Iskfra Lawrence, Amber Valetta og Christy Hurlington. Foto: Shutterstock.

Brevet er blevet forfattet efter en dybdeborende kampagne i New York Times, der har titlen 'Angels in hell: The Culture of misogyny inside Victoria's Secret', hvor der peges på flere alvorlige fejl og overgreb hos Victoria's Secret.

Blandt andet udpeges Ed Razek for at have bidraget til chikane og had og fordomme mod kvinder. Han var tidligere i flere år topchef hos Victoria's Secrets moderselskab L Brands. Ed Razek beskyldes for at have været medvirkende til at præge en negativ kultur hos undertøjsfirmaet.

Perfekte bryster

New York Times har blandt andet skrevet, at Ed Razek i flere tilfælde er blevet anmeldt for utilbørlig opførsel, hvor han blandt andet har forsøgt at kysse modeller og bedt dem om at sætte sig på sit knæ. Han beskyldes også af New York Times for angiveligt at have taget en model mellem benene.

Ifølge reportagen i New York Times overværede den 71-årige Ed Razek sine undertøjsmodeller, mens de skiftede tøj i løbet af diverse catwalks og modeshow. Han kom med seksuelle tilnærmelser til flere af dem, og har fortalt topmodellen Bella Hadid, at hun har perfekte bryster.

artiklen fortsætter under billedet

Den danske topmodel Helena Christensen har også tidligere været model for Victoria's Secret. Her ses hun i 1996 i frækt sort undertøj. Foto: Getty Images.

I det åbne brev fra de mange tidligere modeller bliver Victoria's Secret kritiseret for nogle af de samme ting, som fremgår af artiklen i New York Times.

'Body shaming(udskamning af kroppen - red.), lumre bemærkninger, gramseri mellem benene, repressalier for at modsætte sig tilnærmelser, uautoriseret brug af modellers billeder samt pres for at posere nøgen for f.eks. en fotografs personlige billeder'.

I brevet opfordres Victoria's Secret også til at gå med i det såkaldte program 'Respect'. Det er en aftale, der beskytter modeller mod blandt andet chikane.

I en skriftlig udtale til magasinet People har en talsperson fra firmaet L Brands udtalt, at de er enige i modellernes målsætning omkring at skabe et tryggere miljø for modellerne.

'Vi er stolte over de fremskrift, vi har gjort vil fortsætte med at at være engagerede i forbindelse med kommende forbedringer. Vi er altid åbne for en samtale med dem, der søger efter forbedringer i branchen'.