Undrede du dig også? Her er forklaringen på viral udfordring

'Elf on the shelf'-udfordringen fylder lige nu alt, hvis man følger de kendte på sociale medier.

Her har de største stjerner fundet et billede af sig selv og sat en 'drillenisse' på deres skulder, der har et navn, der rimer på deres eget.

Drillenissen er et stykke legetøj, der i engelske og amerikanske traditioner, bliver sendt af julemanden for at passe på de små børn og sikre sig, at de opfører sig ordentligt i julen.

Salget af de små nisser, der sidder på hylder, gik helt amok efter forfatter Carol Aebersold skrev en børnebog med navnet 'Elf on shelf' i 2005.

Det er forældrenes opgave at flytte dukken rundt omkring i huset for at skabe illusionen om, at nissen kan dukke op hvor som helst og altid rapporterer tilbage til julemanden.

Ny trend huserer

Nu har kendisserne altså valgt at skabe deres egen trend med drillenisser, som de deler på det sociale medie Instagram.

'Du har hørt om Elf on a Shelf, men nu skal du gøre dig klar til det her', skrev Garcelle Beuvais, der startede trenden med et miniature billede af sig selv på sangeren Pharrel Williams skulder.

Skuespiller Elizabeth Banks har delt et billede af sig selv på den røde løber med et billede af Tom Hanks på sin skulder.

'Jeg ved, du har hørt om Elf on a shelf, men har du hørt om Hanks on Banks?', skriver hun.

Også skuespiller Mark Ruffalo er hoppet med på spøgen.

'Elizabeth Banks, jeg prøver at toppe din Hanks on Banks med Stark on Mark', til et billede hvor figuren Tony Stark sidder på hans skulder.

Reese Witherspoon tog også udfordringen op.

'Hey Elizabeth Banks. Jeg ser din Hanks-on-Banks, og jeg vil gerne toppe med Grease-on-Reese', skriver hun til billedet hvor Danny og Sandy danser på hendes skulder.

Ud over de tre har kendte som Kerry Washington, Mariah Carey og Ryan Seacrest også deltaget, og hver dag kommer der flere rimende kendte til på det sociale medie.