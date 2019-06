Ung glamour model dater stenrig dværg: - Vi er elskere

Kærlighed kender ingen grænser.

26-årige Sarah Russi faldt pladask for 54-årige Mason Reese, som kun er 145 centimeter høj. De begyndte at skrive sammen over Facebook for et år siden, og nu har de datet i syv måneder.

Men ikke alle tror på deres kærlighed. Mason Reese er nemlig stenrig.

Parret fortæller om deres forhold til det britiske medie Barcroft TV, som har lavet en dokumentar om dem.

Mason Reese var et kendt ansigt i USA tilbage i 1970'erne, da han lavede et utal af reklamer og blev en barnestjerne. Det medførte også, at han tjente en formue. Da han blev voksen, droppede han showbusiness og begyndte at investere sine penge i virksomheder. I dag lever han af sine penge, som angiveligt er i omegnen af ti millioner kroner.

For omkring et år siden skrev en ung dame til ham over Facebook.

- Jeg sendte ham en venneanmodning på Facebook, fordi en af mine veninder havde hørt om ham. Jeg vidste ikke, at han var tidligere barnestjerne, men da jeg så hans tv-reklamer, syntes jeg, de var gode, siger Sarah Russi til mediet.

Mason Reese godkendte anmodningen og inviterede hende til lækker mad på en restaurant, hvor de ifølge ham kyssede til den lyse morgen.

Kort efter blev de kærester og flyttede sammen.

26-årige Sarah Russi har tidligere levet af at gå på dates med mænd mod betaling.

- At være en 'sugar baby' er meget sjovt. Jeg blev betalt op mod 2000 kroner for at tale med mænd. Men da jeg mødte Mason, droppede jeg det fuldstændig. Jeg er meget glad for at være hans kæreste. Jeg er ikke sammen med ham på grund af hans penge, fortæller hun.

Mason Reese fortæller også, at hun aldrig har bedt om penge.

Nu driver Sarah Russi sin egen virksomhed, hvor hun snakker med sine fans foran sit webcam i letpåklædt tøj.

Ikke nemt

Når parret befinder sig i offentligheden, kigger folk på dem med store øjne. De får ofte grimme tilråb fra fremmede.

På de sociale medier får de begge også mange kommentarer fra internetbrugere, som mener, at Sarah Russi kun er sammen med ham, fordi han er rig, og at Mason Reese er en naiv mand.

Men det er de ligeglade med.

- Vi er både elskere og bedste venner. Vi får hinanden til at grine, og vi deler mange af de samme interesser, siger Mason Reese.