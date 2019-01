Ung norsk rapper tiltalt for voldtægt og grov vold: - Jeg bliver kvalm og ked af det

En 21-årig norsk rapper og to andre er tiltalt for vold og voldtægt mod en ung kvinde

25. august 2016 blev en ung kvinde kidnappet og ført til et boligkompleks i et rigmandskvarter i Oslo. I løbet af de næste 24 timer blev pigen holdt fanget og udsat for grov vold.

Sådan lyder det i anklageskriftet i en sag, som netop nu er for retten i Norge. Her sidder to mænd på 21 og 22 år samt en 24-årig kvinde på anklagebænken sigtet for vold og voldtægt.

Morfin, brækket finger og knojern

I august 2018 afslørede politiet nogle af de voldsomme detaljer i sagen.

Anklageskriftet beskriver, hvordan de tre tiltalte først slog den unge kvinde med en stump metalgenstand og derefter tog kvælertag på hende. Kvinden blev desuden slået med et knojern og en flaske i ansigtet, ligesom hun blev stukket med en kniv i låret.

Og her stoppede mareridtet angiveligt ikke for den unge kvinde, der ifølge anklagerne også fik sprøjtet morfin ind i kroppen. Under indsprøjtningen kom der luft ind i hendes årer. Samtidig slukkede de tre formodede gerningsmænd flere cigaretter på kvindens krop, og brækkede en af hendes fingre, lyder det.

Den hovedmistænkte er ifølge tv2.no den 21-årige rapper med kunstnernavnet Skarrss. Han er tiltalt for at have voldtaget kvinden, da hun faldt i søvn efter at have fået sprøjtet morfin ind i kroppen.

- Jeg bliver kvalm og ked af det

Da kvinden næste formiddag endelig slap ud af den 21-åriges lejlighed, var hun voldsomt forslået og blødte flere steder. Det skriver tv2.no.

Alle de tre tiltalte deltog ifølge anklagerne i volden mod den unge pige. Men mens den 24-årige kvinde nægter sig skyldig, har de to mænd erklæret sig delvist skyldige.

På den første dag i retten forklarede det unge offer detaljeret om de torturlignende handlinger, hun blev udsat for den nat i august for snart 2,5 år siden.

- Dette må karakteriseres som en meget alvorlig anklage, og det gælder særligt de hændelser, der fandt sted i boligen i august 2016. Hun blev frihedsberøvet, udsat for forskellige former for vold og en voldtægt, siger statsadvokat Andreas Schei, der er anklager i sagen.

- Jeg bliver kvalm og ked af det, når jeg ser de billeder, sagde den 21-årige rapper, da han i sidste uge afgav sin forklaring i retten. Han henviste til politiets billeder af kvindens skader efter den pågældende nat.

Uenighed om gemt narkotika

Han har forklaret, at han og den unge kvinde mødtes for første gang onsdag den 24. august 2016 efter i nogle dage at have skrevet sammen på Facebook.

I lejligheden fik den 21-årige musiker en opfattelse af, at noget af hans narkotika var blevet gemt væk.

Rapperen og det unge formodede offer er enige om, at de forsvundne stoffer var årsagen til, at de voldsomme voldshandlinger fandt sted, fordi han mistænkte hende for at have taget dem.

Dermed er stridens kerne nu ifølge tv2.no, hvilken form for voldshandlinger, der fandt sted i lejligheden den dag, hvem der foretog dem, og hvorvidt kvinden har været indespærret mod sin egen vilje.

Den 21-årige rapper, der er kendt under kunstnernavnet 'Skarrss' er i forbindelse med retssagen blevet interviewet af tv2.no for at fortælle sin version af sagen.

- Jeg vil gerne have, at alle skal vide, at det er mig, og at der ikke skal være en heksejagt på hvem denne rapper er. Og så vil jeg stå frem og tage ansvar for det, jeg har gjort, samtidig med, at jeg vil kæmpe for at bevise, hvad jeg ikke har gjort, siger 'Skarrss', der af hensyn til sin familie har bedt mediet om ikke at skrive hans borgerlige navn.