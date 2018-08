Ups! Britney i pinlig koncert-bommert

Sangerinden skulle mindes om hvor hun befandt sig under koncert i England

Når man er en travl verdensstjerne på turne, kan man ikke altid huske hvor man befinder sig.

I hvert fald ikke hvis man hedder Britney Spears, og for tiden har travlt med sin 'Piece of Me'-turne.

Ifølge Daily Mail havde den 36-årige sangerinde nemlig ikke den fjerneste ide om, hvor hun befandt sig, da hun lørdag optrådte til Pride-festivalen i engelske Brighton.

'Hvor er vi?' kunne man høre hende spørge en af sine dansere under klapsalverne mellem to numre, inden hun et øjeblik efter brølede 'hvad så Brighton' og fortsatte showet ufortrødent.

Se og hør Britneys brøler fanget af en koncertgæst i videoen over artiklen.

Britney Spears kommer snart til Danmark for at spille på Smukfest. Det sker onsdag 8. august, men spørgsmålet er, om hun ved hvor hun befinder sig til den tid.