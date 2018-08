UPS! Brystsmutter på Den Røde Løber

Det kan jo gå galt - specielt, når man vælger at troppe op på Den Røde Løber i en særdeles nedringet mini-kjole og tydeligvis ikke har besværet sig med at finde en bh frem i klædeskabet.

Så det lå lige for, at det måtte resultere i en brystsmutter for den 31-årige amerikanske model og skuespiller Kristin Cavallari, da der var galla-premiere på hendes nye reality-show, 'Very Cavallari'.

Udskæringen kunne på ingen måde skjule et nydeligt bryst-parti, når man kiggede - og fotograferede - fra en bestemt vinkel.

UPS!

Kristin Cavallari har tidligere medvirket i de populære MTV-serier 'The Hills' og 'Laguna Beach, men nu får hun altså en hel serie for sig selv.

Modellen og skuespilleren er født i Denver, Colorado, men flyttede til Los Angeles, da hun havde fået foden indenfor i tv-verdenen.

I 2010 begyndte hun at date footballspilleren Jay Cutler. De blev forlovet året efter, men brød hurtigt med hinanden for så at finde sammen igen. I 2013 blev de så gift, og de har nu tre børn sammen og er iøvrigt i år flyttet til Nashville i et hus til 4,4 millioner dollars.

De solgte dog deres hus i LA for over syv millioner.

Strandløvinde.

Kristin i foto-humør på stranden med et af sine tre børn med Jay Cutler.

