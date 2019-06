Ups! Det gik helt galt for Cardi B på scenen

Dét, der bare ikke måtte ske, skete for rapperen Cardi B på scenen til Bonnaroo Arts And Music Festival i Tennessee i går.

Den 26-årige indtog scenen iført en tætsiddende pailletdragt, der ikke overlod meget til fantasien.

Cardi B på scenen. Foto: Ritzau Scanpix

Men ak - da den storsælgende rapper og tidligere stripper vendte ryggen til publikum, stod det klart, at hendes antræk ikke kunne holde til hendes dans. Lynlåsen var gået op i sømmen.

Ryst den røv... Hov... Vent... Foto: Ritzau Scanpix

Åh nej! Foto: Ritzau Scanpix

Cardi B, der ellers ikke er kendt som en blufærdig type, var hurtig til at skifte til et alternativt - og ikke mindre afslørende - sæt.

Cardi B i sit 'back up'-outfit. Foto: Ritzau Scanpix

Fik lavet bryster: Mister millioner

Har mistet millioner på operationer

Cardi B, der er blandt hovednavnene til årets Roskilde Festival, afslørede for nyligt, at hun har fået lavet flere skønhedsoperationer efter hendes datters fødsel, der er endt med at koste hende kassen i aflyste koncerter.

Hun har blandt andet fået lavet en fedtsugning og en brystoperation.

Cardi B kort efter datterens fødsel. Foto: Ritzau Scanpix

Og vanen tro lytter hun ikke til såkaldte 'haters', der ifølge hende foreslår, at hun burde træne i stedet for at lægge sig under kniven.

- 'Jeg har ikke tiden og dagen som dig. Mit job som underholder er et 24 timers job', forklarede hun i en video.

- Så nej, jeg har ikke tid til at træne. Og jeg vil have specifikke ting, hvor jeg ved, at ligegyldigt, hvor meget jeg træner, bliver det ikke ordnet. Som mine bryster - lige meget hvor meget jeg træner, vil de ikke løfte sig selv. Så ja, jeg bliver nødt til at få fucking operationer, konstaterede hun.