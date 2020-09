Ups! Gravid stjerne i brøler

Chrissy Teigen dummede sig og fortalte Instagram-følgerne, at hun venter en søn med sin mand, John Legend

Chrissy Teigen og John Legend smed lidt af en bombe, da de i en musikvideo midt i august afslørede, at parrets tredje barn var på vej.

Nu står det klart, at det er en søn, der bliver familiens femte medlem. Den afsløring kom også som lidt af en overraskelse - også for 34-årige Chrissy Teigen selv, der formentlig ikke havde planer om, at den nyhed skulle deles nu.

Torsdag aften gik hun live på Instagram for at fortælle sine følgere om de små komplikationer, hun i øjeblikket oplever i graviditeten, der gør, at hun er sengeliggende for tiden.

- Det er så underligt, for babyen er virkelig, virkelig sund, og han er stor, lød det fra modellen, inden det gik op for hende, at hun havde afsløret kønnet.

Hun tog sig til munden og udbrød et 'ups, jeg er dum', men skaden var sket.

Derfor valgte Chrissy Teigen også selv at dele det sjove øjeblik på Instagram efterfølgende.

Ifølge Daily Mail fortsatte hun live-videoen med at fortælle, at babyen vokser, som han skal og har det godt, men at hendes moderkage er svag og skaber problemer i graviditeten.

Chrissy Teigen og 41-årige John Legend har været gift siden 2013, efter de mødte hinanden i 2006. De er i forvejen forældre til datteren Luna på fire og sønnen Miles på to.