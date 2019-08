Ups: Reality-stjerne med trusse-bommert

Den tidligere 'Teen Mom'-stjerne, der medvirkede i fire sæsoner i den amerikanske udgave af 'De unge mødre', fik alles opmærksomhed torsdag aften på den røde løber under filmfestivalen i Venedig, da slidsen i hendes flotte, blomstrede kjole pludselig gled til siden. Hermed afslørede reality-stjernen Farrah Abraham nemlig alt for meget af sit underliv.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News og Cosmopolitan

Selv om fotograferne var ved at få kaffen galt i halsen, fordi de pludselig registrerede, at dagen var reddet med de afslørende billeder, virkede reality-stjernen, som om det var fuldstændig ligegyldigt, at hun havde vist lidt for meget hud.

Hun lagde nemlig efterfølgende hurtigt en lille video ud på sin Instagram, hvor man delvist kunne se tøj-bommerten.

Farrah Abraham var i øvrigt på den røde løber i forbindelsen med visningen af Hollywod-filmen 'Ad Astra', der har både Brad Pitt og Liv Tyler i hovedrollerne.