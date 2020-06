Ups! Røber 13 år gammel hemmelighed

!!! Denne artikel indeholder spoilers. Så læs ikke videre, hvis du ikke vil vide, hvad der sker i slutningen af 'The Sopranos' !!!!

Den ikoniske serie 'The Sopranos' har verden over skabt hundredvis af spekulationer og teorier, efter serien sluttede brat med en sort skærm og efterlod seerne i uvished om Tony Sopranos, der bliver spillet af James Gandolfini, skæbne tilbage i 2007.

Siden da har instruktøren af 'The Sopranos', David Chase, holdt kortene tæt ind til kroppen, og han har med vilje gang på gang afvist at fortælle mere om, hvad der egentlig skete i slutningen af serien.

- Det er virkelig ærgerligt

Men i et interview i forbindelse med bogen 'The Sopranos Sessions', der er lavet i anledning af HBO-serien, kom han tilsyneladende til at afsløre lidt mere om slutningen, end han selv havde planlagt.

- Jeg tror, at jeg havde 'dødsscenen' klar to år før slutningen. Tony skulle blive kaldt til et møde med Johnny Sack på Manhattan, og han skulle gå igennem The Lincoln Tunnel for at komme til det her møde, og det skulle blive sort der, og man så ham aldrig igen, da han var på vej tilbage. Teorien var, at der skulle ske noget slemt med ham til mødet. Men det gjorde vi ikke, lyder det fra instruktøren i interviewet.

Tony bliver spillet af James Gandolfini. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Herefter gør Matt Zoller Seitz, der er medforfatter på serien, David Chase opmærksom på, at han lige har afsløret Tony Sopranos skæbne i serien ved at sige, at den sidste scene er en dødsscene.

- Fuck jer, siger David Chase med et grin, da det går op for ham, at han har kvajet sig.

I slutscenen i 'The Sopranos' ser man Tony Soprano og hans familie i en restaurant - og altså ikke til et møde, som ellers først var planen. Pludselig bliver der sort skærm, og man finder som seer aldrig ud af, hvad der egentlig skete med hovedpersonen efterfølgende.

Ifølge seriens instruktør var det dog tænkt som en dødsscene, og alt tyder altså på, at noget slemt er sket med Tony Soprano, idet skærmen blev sort.

Mange spekulationer

Den sorte skærm har igennem tiden fået mange fans til at spekulere i, om Tony Soprano blev banket eller skudt eller døde på anden vis.

Chase fortæller i 'The Sopranos Sessions', at han ønskede at give indtrykket af, at Tony kunne være blevet slået ned i restauranten.

- Vi kunne alle blive slået ned i en restaurant. Det var det, der var pointen med scenen, siger Chase kryptisk.

Chase bekræftede for nylig, at der er en film på vej om The Sopranos, hvor man følger unge Tony Soprano i sine teenageår.

Filmen kommer angiveligt til at hedde 'The Many Saints of Newark' og bliver efter planen offentliggjort i marts 2021.