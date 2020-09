Ups! Viste penis på morgen-tv

Det britiske morgen-tv-program 'This Morning' havde mandag morgen et usædvanligt live-indslag, hvor den tidligere 'Big Brother'-vinder Josie Gibson befandt sig i Liverpool, hvor hun filmede et indslag med adskillige aldrende nudister i en strandklub.

I løbet af indslaget kom en aldrende nudist ved et uheld til at flashe sin penis flere gange, mens han stod halvvejs skjult bag en bildør. Men de britiske tv-seere spottede alligevel hans penis flere gange. Og nogle af dem fik angivelig morgenkaffen galt i halsen.

Det skriver flere medier, heriblandt Mirror og Daily Mail, hvor man også kan se videoer af det ganske morsomme indslag.

Fotograferne på kamera-holdet havde ellers forberedt sig og taget højde for at placere kameraerne, så man undgik unødvendig nøgenhed i tv-programmet. Men det lykkedes altså ikke helt.

Her er Josie Gibson i gang med at interviewe to nudister fra strand-klubben i Liverpool. Foto: Shutterstock.

Live-indslaget blev sendt, mens programmets to studieværter Phillip Schofield og Holly Willougby fulgte nøgen-indslaget fra tv-studiet. Og her var der stor spænding og frygt for, at der lige pludselig blev vist for meget nøgenhed.

Phillip Schofield udbrød på et tidspunkt:

'Det var tæt på. Det var tæt på', forklarede tv-værten og tilføjede:

'Der blev jeg altså overrasket'.

Hans kvindelig medvært sagde kort og kontant:

'Er det ikke lidt køligt for nudister i dag'.

De britiske tv-seere lagde selvfølgelig også mærke til den ufrivillige penis, der lige pludselig kom i centrum i baggrunden.

En tv-seer ved navn Ragnar skrev følgende:

'Min kones dag er reddet. Hun så en gammel mands penis tre gange'.

En anden skrev på Twitter:

'Der var en penis på 'This Morning'.

En tredje skrev:

'Jeg har lige set en penis på This Morning'.

En fjerde skrev:

'Har vi lige set en fræk lille penis på This Morning'.