Usædvanlig præsentation af ny kæreste

Den 54-årige Hollywood-skuespiller Halle Berry bliver ved med at putte brænde på bålet til rygterne om, at hun nu dater med den 50-årige musiker og sanger Van Hunt. Sidste skud på stammen var i går på Instagram, hvor hun lagde et billede ud, hvor hun poserer sammen med den 50-årige sanger.

Det skriver flere medier heriblandt People og Hollywood Life

Det er første gang nogensinde, at Halle Berry optræder med Van Hunt på et billede på Instagram. Problemet er bare, at både Halle Berry og Van Hunt er iført store sorte corona-masker, så man ikke kan se, hvordan Van Hunt ser ud.

Til billedet skriver Halle Berry:

'Man er nødt til at koordinere. Masker redder liv'.

artiklen fortsætter under billedet

Det er i øvrigt ikke mere end 11 dage siden, at Halle Berry indirekte på Instagram indrømmede, at hun nu dater med Van Hunt. Dengang den 17. september lagde hun et opslag ud på Instagram, hvor hun var iført en t-shirt, hvor der med store bogstaver stod Van Hunt på brystet.

Til billedet skrev Halle Berry kort og kontant:

'Nu ved i det'.

Og hun afsluttede sin sætning med en hjerte-emoji.

artiklen fortsætter under billedet

For nylig fortalte en kilde til det amerikanske medie People, at Berry og Hunt har kendt hinanden i adskillige måneder. Kilden hævede også, at Van Hunt er blevet præsenteret for Halle Berrys to børn, den 12-årige Nahla og den seks-årige Maceo.

Herunder kan du se, hvordan Halle Berrys angiveligt nye kæreste Van Hunt ser ud.

Sangeren Van Hunt bliver her kysset af Halle Berry. Foto: Planet Photos.