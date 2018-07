Usikker model: Jeg så en 'fed' kvinde i spejlet

Der er ingen tvivl om, at hun er både smuk og sexet, men sådan har den newzealandsk-fødte model Sarah Harris ikke altid tænkt om sig selv.

Langtfra endda.

Det var så slemt på et tidspunkt, at hver gang, hun så sig i spejlet, så hun tværtimod en 'fed' kvinde, og det passede jo ikke ligefrem med branchens idealer om supertynde modeller.

- Over en periode på fire-fem år udviklede jeg et had til mig selv og troede på det, andre sagde om mig, at jeg var tyk, har Playboy-modellen - den australske udgave - sagt ifølge MailOnline.

Vendepunktet kom, da vægten sagde 56 kilo. Hun begyndte at træne og spise sundere. Gradvist kom hun til at elske sin krop igen.

Efter at have været nede og vende 49 kilo, stopper nålen nu ved 63 kilo på den 179 cm lange krop, og det er ikke et gram for meget, mener hun.

- Jeg er lykkelig. Min bedre halvdel støtter mig - siger hver dag, at jeg er smuk, og han siger aldrig, 'spis ikke i dag'.

- Jeg får mange beskeder fra andre, at deres partner ikke vil give dem lov til at spise dessert, og jeg anbefaler dem, at give ham et los i røven.

- Jeg kan ikke være mere taknemmelig over at have en partner, der står ved min side, og som også har været vedvarende i sin hjælp, så jeg har kunnet genvinde min selvtillid.

Vi andre takker også.

