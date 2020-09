Utrolig forvandling: Nu som kvinde

Den 37-årige britisk-brasilianske tv-stjerne Jessica Alves forsøgte i mange år under sit mandlige fødenavn Rodrigo Alves at forvandle sig selv til en menneskelig udgave af Barbie-dukken Ken. Derfor fik han også øgenavnet 'Den menneskelig dukke Ken'. Rodrigo Alves brugte millioner af kroner på diverse skønhedsoperationer i sin stræben efter at ligne dukken Ken. Han fik oven i købet også lavet kunstige mavemuskler.

Men den forandring, som Jessica/Rodrigo Alves har gennemgået i løbet af det sidste års tid, slår dog alt. Alves har nemlig forandret sig fra en 'han' til en 'hun' og hedder nu Jessica Alves.

1. januar sprang Rodrigo Alves således ud som en transgender person efter at have levet uden for offentlighedens lys i tre måneder. Og i juli 2020 afslørede Alves, at han havde skiftet sit mandlige fornavn Rodrigo ud med det kvindelige fornavn Jessica, fordi han nu havde forvandlet sig til en transkvinde.

For fem dage siden viste Jessica Alves sin nye frodige kvindekrop frem på Instagram i forbindelse med en ferie i Bodrum i Tyrkiet og skrev følgende:

'Jeg ville elske, at folk accepterer mig for at være mig selv, men jeg ved godt, at jeg skaber stærke reaktioner. Det har jeg altid gjort. Mit navn, mit udseende og min størrelse.'

I sin stræben efter at forvandle sig til en kvinde har Alves fået lavet store bryster samt en stor bagdel. Han/hun har også via operationer fået mere kvindelige træk i ansigtet samt ændret sine ben og sine fødder.

Til Daily Mail har Jessica Alves tidligere forklaret, at hun nu for første gang endelig føler, at hendes ydre udseende reflekterer hendes indre selv.

- Jeg ville ønske, at jeg havde startet min forandring til kvinde meget tidligere i stedet for at spilde tid og penge på at blive den mand, som jeg ikke var. Jeg er meget mere glad nu, og jeg føler, at jeg er blevet mig selv, forklarede Jessica Alves til Daily Mail.

Forleden lagde Jessica Alves også et andet billede ud fra rejsen til Tyrkiet, hvor hun skriver:

'Skønhed handler om at gøre sig selv stærk'.