Utroligt billede: 'Bjerget' tårner flere hoveder over sin kone

'The Mountain' fra Game of Thrones er 49 centimer højere end sin kone - se det utrolige billede nede i artiklen

Den 30-årige islænding Hafthor Julius Bjørnsson, der er blevet verdenskendt for sin rolle som 'The Mountain' i tv-serien 'Game of Thrones', er mere end to meter høj. Helt præcist tårner han 206 centimer op i luften - og så er han i øvrigt bred som en ladeport. Den islandske skuespillers kone, Kelsey Henson, er imidlertid kun 157 centimer høj og normal af bygning.

Når man ser ægteparret sammen, kan man for alvor se, hvor stor 'The Mountain' egentlig er. Han tårner nemlig 49 centimeter over sin egen kone. Og hans brede muskuløse krop virker næsten overvældende, når han står side om side med sin kone.

Det blev helt tydeligt, da ægteparret i går aftes i New York mødte op til en galla-premiere på den ottende og sidste sæson af den populære tv-serie 'Game of Thrones'.

Her ses den tydelige forskel mellem 'The Mountain' og hans kone Kellye. Og det gælder både i højde og i bredden. (Foto: Shutterstock)

'The Mountain' blev i øvrigt gift med sin canadiske kone i oktober sidste år. Hun arbejdede dengang som tjener.

Udover sin legendariske rolle i 'Game of Thrones' er Hafthor Julius Bjørnsson bedst kendt for sin karriere som vægtløfter og 'stærk mand'. Han har deltaget i konkurrencen om at blive verdens stærkeste mand siden 2011. Og han vandt titlen som 'World's Strongest Man' for første gang i 2018. Han har tidligere vundet titlen som 'Europas Stærkeste Mand' hele fire gange.

Ottende sæson af Game of Thrones har meget snart premiere på HBO Nordic den 15. april.