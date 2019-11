Utroligt foto af topmodel: Sådan vil hun gerne se ud igen

Det er mange kvinder rundt omkring i verden, der misunder den 24-årige Demi Rose' velskabte krop.

Nu afslører hun ved hjælp af et utroligt flot billede på Instagram, at hun faktisk gerne vil tabe sig et par kilo. Her ser man nemlig Demi Rose med en ekstrem flad mave samtidigt med, at hun naturligvis stadig har en ganske velformet barm.

På selve billedet har Demi Rose kort og kontant skrevet: 'Mission - at komme tilbage til det her.'

Demi Rose ønsker altså at transformere sin velskabte krop, så den får et lidt slankere look.

artiklen fortsætter under billedet

Sidste år afslørede Demi Rose overfor den britiske avis Daily Mail, at hun altid forsøger at leve sundt.

'Alle siger, at jeg er den mest sunde person, de kender. Den fedeste kost, jeg spiser er nødder og peanutbutter. Jeg har let ved at tage et par kilo på. Så jeg skal ikke have nogen fødselsdags-kage', fortæller Demi Rose og tilføjer:

'I dag har jeg f.eks. udelukkende spist nødder. Jeg har spist en hel skål nøder. Jeg føler mig skyldig, fordi der er så meget fedt i nødder. Men det er min form for slik, så jeg er glad.'

Demi Rose blev i første omgang et kendt ansigt, fordi hun lagde en masse selfies ud på sin Instagram, hvor hun præsenterede sin i dag berømte krop. Billederne blev hurtigt opdaget af diverse mode-firmaer. Og siden har hun været en af Storbritanniens mest kendte modeller.

Demi Rose poserer her i et grønt område. (Foto: Ritzau Scanpix)