- Vågn op! Du har vundet Nobelprisen

Da dørklokken ringede klokken to om natten, blev den amerikanske økonom Paul Milgrom lettere forvirret. Hurtigt gik det dog op for ham, at den natlige gæst bragte glade nyheder

Da den amerikanske økonom Paul Milgrom gik i seng, havde han nok aldrig forventet at blive vækket midt om natten til nyheden om, at han havde vundet Nobelprisen i økonomi.

Prisen deler han med kollegaen Robert Wilson, der vækkede Milgrom midt om natten med den gode nyhed.

- Det er Bob Wilson. Du har vundet Nobelprisen. De prøver at få fat på dig, men de har ikke dit nummer, sagde han.

Næste morgen kunne de to fortælle om oplevelsen, da pressen kom forbi.

- Jeg sov, da dørklokken ringede klokken to om natten, og da jeg tog den - det er en videoklokke, så jeg Bob, der forklarede at komiteen havde prøvet at ringe til mig, og at vi havde vundet en nobelpris. Rimelig gode nyheder, og en overraskende måde at finde ud af det, lød det fra Paul Milgrom.

Professor: Økonomer har udvidet det simple omkring en auktion

Bredt anvendeligt

Kollegaerne Paul Milgrom og Robert Wilson vinder årets Nobelpris i økonomi, efter de over en årrække har arbejdet med auktionsformer.

- Samlet set har de fået udvidet de mere simple forståelser af de simplere auktionsformater, som måske gik forud for de to. Takket være dem kan man nu analysere et righoldigt sæt af omstændigheder, under hvilke man potentielt ville ønske at sælge ved auktionsformater, siger Per Baltzer Overgaard, professor og prodekan ved Aarhus Universitet, til Ritzau.

Peter Frederiksson, talsperson for priskomitéen fra Det Svenske Akademi, der uddeler prisen, forklarer i en pressemeddelse, at de to amerikanere modtager prisen, fordi deres auktionsteori bredt kan bruges virkeligheden - af både private virksomheder og offentlige institutioner.