Værsgo: Se Biebers super sexede eks folde sig ud

Teen-idolet Justin Bieber har netop annonceret sin forlovelse med modellen og kendis-datteren Hayley Baldwin, og det har efterladt en række attraktive modeller og popsangere, som han har opvartet på et tidspunkt, ude på et sidespor.

En af dem er den 22-årige model Yovanna Ventura, som var kæreste med Bieber i 20014.

Hun er dog næppe så ked af situationen. I hvert fald var hun kommet videre sidste år, hvor den canadiske r&b-sanger The Weeknd en overgang udgjorde følgeskabet. Her afløste hun en anden Bieber eks-kæreste, nemlig Selena Gomez, inden han drog videre og genoptog forbindelsen med modellen Bella Hadid.

Se også: Hun er spanier: Biebers drømmepige fundet

Hvor efterlader det så smækre Yovanna på kæreste-markedet? Vi bliver svar skyldig. Der meddeles ikke noget om det på de sociale medier, men vi tør godt vove påstanden, at hun bare behøver at løfte lillefingeren, så kommer fyrene strygende. hurtigere, end en hest kan rende.

Hvis ikke, så må der være noget galt.

Et opslag delt af Yovanna Ventura (@yoventura) den 25. Aug, 2018 kl. 9.57 PDT

Et opslag delt af Yovanna Ventura (@yoventura) den 28. Aug, 2018 kl. 7.19 PDT

Et opslag delt af Yovanna Ventura (@yoventura) den 18. Aug, 2018 kl. 5.08 PDT

Et opslag delt af Yovanna Ventura (@yoventura) den 17. Aug, 2018 kl. 9.59 PDT

Et opslag delt af Yovanna Ventura (@yoventura) den 30. Jul, 2018 kl. 11.38 PDT

Et opslag delt af Yovanna Ventura (@yoventura) den 22. Jul, 2018 kl. 11.21 PDT

Et opslag delt af Yovanna Ventura (@yoventura) den 14. Jul, 2018 kl. 1.24 PDT

Et opslag delt af Yovanna Ventura (@yoventura) den 3. Jun, 2018 kl. 12.36 PDT

Et opslag delt af Yovanna Ventura (@yoventura) den 21. Maj, 2018 kl. 11.05 PDT

Et opslag delt af Yovanna Ventura (@yoventura) den 12. Maj, 2018 kl. 10.27 PDT

Et opslag delt af Yovanna Ventura (@yoventura) den 28. Jan, 2018 kl. 5.50 PST

Et opslag delt af Yovanna Ventura (@yoventura) den 30. Dec, 2017 kl. 9.20 PST

Et opslag delt af Yovanna Ventura (@yoventura) den 27. Nov, 2017 kl. 1.52 PST

Et opslag delt af Yovanna Ventura (@yoventura) den 18. Nov, 2017 kl. 3.45 PST

Et opslag delt af Yovanna Ventura (@yoventura) den 3. Nov, 2017 kl. 11.08 PDT

Et opslag delt af Yovanna Ventura (@yoventura) den 2. Sep, 2017 kl. 10.57 PDT

Et opslag delt af Yovanna Ventura (@yoventura) den 22. Jun, 2017 kl. 4.46 PDT

Et opslag delt af Yovanna Ventura (@yoventura) den 14. Apr, 2017 kl. 7.32 PDT

Et opslag delt af Yovanna Ventura (@yoventura) den 30. Jan, 2017 kl. 7.21 PST

Et opslag delt af Yovanna Ventura (@yoventura) den 22. Maj, 2015 kl. 4.00 PDT

Yovanna Ventura er født og opvokset i MIami, Floria, hvor hun stadig holder til. Hun har spansk blod i årerne, hvilket udseendet absolut bærer præg af.

Modellen er også fitness-fan - træner to timer tre gange om ugen, meddeler hun, og hun elsker dyr. Såvel hendes egen hund, Tatum, som store katte, som hun via arbejde for organisationen Black Jaguar White Tiger Fondation arbejder på at redde fra udryddelse.

Bare rolig - hun har tøj på kroppen

Et af tre billeder fra tiden sammen med Justin Bieber.

Yovanna var en af de modeller, der ankom nøgen til en plade-reception for Kanye West sidste år.

På stranden med en veninde.

Se også: Partnerbytte i Hollywood: Stjerne scorer ekskærestens kærestes eks