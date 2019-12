Vandt skønhedskonkurrence: Fik frataget titlen fire dage efter

Hun havde overtrådt en vigtig regel - men nu forsøger hun at ændre reglerne for Miss World

Den 24-årige model Veronika Didusenko vandt i år 2018 titlen som Miss Ukraine, men allerede efter kun fire dage fik hun frataget sin titel, fordi organisationen bag skønhedskonkurrencen fandt ud af, at hun var mor til en dengang fireårig søn. I regelsættet for konkurrencen er det nemlig forbudt at deltage, hvis man har børn.

Som vinder af Miss Ukraine vinder man også retten til at deltage i Miss World i London den 14. december i år. Men det går den smukke Veronika Didusenko nu glip af.

Den 24-årige model har dog ikke tænkt sig at lægge sig fladt ned og acceptere reglen omkring børn. Hun har derfor besluttet sig til at sagsøge Miss World på grund af deres regelsæt, som hun mener er diskriminerende overfor kvinder med børn.

Det skriver flere medier heriblandt BBC

Herunder kan man se Veronika Didusenko med sin femårige søn:

- Jeg ønsker at ændre reglerne. Jeg vil gerne have, at reglerne i Miss World følger med tiden, fortæller Veronika Didusenko til Radio 1 Newsbeat og tllføjer:

- Jeg ønsker at reglerne er tidssvarende og reflekterer kvinders tilværelse i dag. Hvem kan på en perfekt måde balancere mellem deres karriere og deres privatliv?

Veronica fortæller også, hvordan hun havde det med at få frataget sin titel kun fire dage efter, at hun havde vundet den.

- Det var ydmygende og føltes som en fornærmelse. Jeg havde det virkelig dårligt med den beslutning. Det er ikke kun min historie. Det er også historien om tusindvis af kvinder rundt omkring i verden, der ønsker at deltage i Miss World, men som ikke har mulighed for det på grund af, at de har børn, fortæller Veronica.

Veronica indrømmer, at hun allerede da hun søgte ind til skønhedskonkurrencen Miss Ukraine, der er en underafdeling af Miss World, havde set reglen omkring børn. Men hun fortæller, at organisationen i Ukraine opfordrede hende til at gøre det alligevel.

- Hvorfor skal en kvinde blive ekskluderet for at medvirke bare fordi hun er mor. Det giver ingen mening. At være mor har ingen som helst påvirkning på min evne til at optræde professionelt og være en succesfuld model, siger Veronica.