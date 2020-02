Vanessa Bryant deler rørende video af lille datter: 'Hun ligner min Gigi'

To uger efter at have mistet sin mand og sin ene datter har Kobe Bryants enke, Vanessa Bryant, delt en rørende video af sin yngste datter Capri på Instagram.

På videoen, som den 37-årige tidligere model delte lørdag morgen, ses den syv måneder gamle Capri Kobe Bryant i sit første forsøg på at stå på sine egne ben.

'Min Koko Bean. Hun ligner min Gigi på en prik med sin fars øjne,' lyder den hjerteskærende tekst fra Vanessa Bryant.

26. januar mistede hendes mand, den professionelle basketballspiller Kobe Bean Bryant, og parrets næstældste datter, 13-årige Gianna 'Gigi' Maria-Onore Bryant, livet i en tragisk helikopterulykke, der også tog livet af syv andre.

I det 30 sekunder lange klip ses også Kobe Bryants søster, Sharia Washington, assistere den lille pige i sit forsøg på at stå selv for første gang.

Videoen er på under et døgn blevet set mere end 9,5 millioner gange på Instagram.