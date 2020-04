Vanvittig censur: Verdensstjernens numse skjules

Disney plus har censureret verdensstjernen Daryl Hannahs numse i filmen 'Splash' fra 1984 med digitalt hår for at gøre den mere familievenlig - er det okay?

Den klassiske Disney-film 'Splash' fra 1984, der havde Tom Hanks i hovedrollen som en ung mand, der forelsker sig i en havfrue spillet af Daryl Hannah er nu blevet udsat for grov censur for at gøre den mere familievenlig.

Det betyder, at Disney plus i sin nye version af filmen har censureret alle scener væk fra filmen, hvor man kan se Hollywood-stjernen Daryl Hannahs numse. Og det er gjort ved at dække Hannah Daryls baller med langt digitalt hår.

Det skriver flere medier heriblandt det anerkendte filmmagasin Variety.

Filmjournalisten Allison Pregler lagde også et opslag ud på Twitter, hvor hun kritiserede cencuren.

'Ok. Det er sidste gang. Det her er for meget. LOL'

artiklen fortsætter under billedet

ok last one, this is too much lol https://t.co/j77N9aGI1V — Allison Pregler (@AllisonPregler) April 14, 2020

Filmbladet Variety har også lagt et opslag ud på Twitter, hvor de skriver følgende og sætter spørgsmålstegn ved metoden:

'Disney Plus censurerer Daryl Hannahs numse i 'Splash' ved at bruge CGI.'

Disney Plus Censors Daryl Hannah’s Butt in ‘Splash’ Using Questionable CGI https://t.co/Ym7ZKK8a5x — Variety (@Variety) April 14, 2020

Mange twitter-brugere synes også, at den nye censur af filmen er fuldstændig vanvittig og latterlig. En bruger skriver under opslaget:

'Jeg så Splash i biografen, da jeg var ni år gammel. En bar numse har aldrig gjort mig nogen skade'.

En anden bruger skriver:

'Jeg så filmen den anden dag, og kunne ikke stoppe med at grine. Det er så dårligt lavet og unødvendigt.'

En tredje bruger skriver:

'Det er kun i USA, at den menneskelige krop er så skræmmende, at den skal holdes skjult for enhver pris. At se Bambis mor blive skudt er traumatiserende for børn. Men det er altså ikke traumatiserende at se en persons bagdel i en film.'

I filmen 'Splash' fra 1984 forelsker Tom Hanks sig i rollen som en ung mand i havfruen Madison (Daryl Hannah), efter at hun har reddet ham fra at drukne. Hun har i filmen evnen til at forandre sig til et menneske, og når hun bliver våd, ændrer hun sig igen. I filmen var der flere billeder af Daryl Hannahs velskabte nøgne krop, men altid kun i kontekst, hvor det i filmen var naturligt. Men det er altså alt for frækt til nutidens publikum anno 2020.