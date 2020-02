Vanvittig gaveregn: Det får Oscar-gæsterne

Traditionen tro vil der være absolut eftertragtede og særdeles værdifulde gaveposer til de mest berømte skuespillere, når Oscar-statuerne skal uddeles.

Overfloden af gaver fordeles sådan, at de rigeste stjerner får de største goodiebags, mens de mindre kendte skuespillere må nøjes med langt mindre.

Flere medier har fået et kig i årets stopfyldte gaveposer. Blandt andet skriver Forbes, at der i de største poser er gaver til en værdi af 225.000 dollars - eller godt 1,5 million danske kroner. Det er væsentligt mere end sidste år, hvor der var for næsten en halv million kroner mindre.

Det vilde luksusgaver, som stjerner som Leonardo DiCaprio og Brad Pitt kan se frem til at få med hjem efter showet i Dolby Theatre i Hollywood i nat dansk tid.

En af de største gaver i årets goodiebags er et 12 dage langt ophold på luksusyachten Scenic Eclipse. Prisen for opholdet er anslået til omkring en halv million kroner.

Var det noget med 12 dage på dette luksuriøst skib? Foto: Distinective Assets

I gaveposen findes også et fem nætter langt ophold på Hawaii, et ophold for otte personer i et spansk fyrtårn, badeprodukter med ægte guld, guldsmykker, en kimono, ti gange træning med en personlig træner, tequila, vitaminpiller, chokolade, tape til at holde barmen på plads samt en lang række andre ting.

Såkaldte bade-bomber med ægte guld er at finde i gaveposerne. Foto: Distinctive Assets

Der er en dansk mulighed for at få en statuette med hjem fra Oscar-festen. Den dansk-syriske dokumentar 'The Cave' er nomineret i kategorien 'Bedste dokumentar'. 'The Cave' er produceret af danske Sigrid Dyekjær og Kirstine Barfod og instrueret af Feras Fayyad. Ingen af dem skal dog forvente en gavepose, der kommer i nærheden af den, som de allerstørst stjerner får.

Da danske Aske Bang for tre år siden var nomineret til en Oscar for sin kortfilm 'Silent Night' var det ikke ligefrem fede ferier og diamanter, han kom hjem med.

- Jeg tænkte da flere gange, at sådan en goodiebag ville jeg gerne have haft. Men de nominerede i kortfilm-kategorien sidder helt inde under en balkon, og der er altså ikke noget af den slags. Vi fik måske en pose slik eller noget i den stil, har han tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Nogen goodiebag blev det altså ikke til for Aske Bang, men helt tomhændet tog han ikke hjem fra Hollywood.

- Jeg var på sådan en goodie-tour i dagene op til showet. Her kan alle nominerede tage hen i sådan et hus, hvor der er omkring 30 poster eller boder. Så kan man få gaver - hvis man altså vil stille op til et foto. Og det er jo det, der er hele pointen med de ting, der er i de goodiebags. Altså at firmaerne gerne vil havde deres produkter set sammen med skuespillere. Helst de mest kendte, sagde han.

På turen fik Aske Bang, der er aktuel i 'Badehotellet' samlet ting som et par sko, en taske, noget creme, en bluetooth-højtaler og noget italiensk tomatsovs.

Et ophold på i et spanskfyrtårn for otte personer er også en af årets gaver: Foto: Distinctive Assets

Det er i nat, at de eftertragtede statuetter uddeles. Den danske sangerinde Maria Lucia Heiberg skal optræde ved verdens største filmshow.

