Vanvittig skønhed i blodet: Kan du kende supermodellernes døtre?

De var de allerhotteste på forsiderne og catwalken. Siden er de blevet mødre, og nu er det deres døtres tur til at pryde både magasiner og modeshows. Se alle de smukke kvinder her

Om man var størst fan af Cindy Crawford, Linda Evangelista eller Claudia Schiffer, var underordnet for alle vidste, at de kvinder var nogle af de allersmukkeste i verden.

Siden 80'erne og 90'erne er der alligevel løbet noget vand under broen, og det er ikke ofte, man ser de smukke kvinder i bladene.

I stedet er det nogle af modellernes døtre, der har fået chancen. Og ikke nok med at de naturligvis ligner deres kendte mødre, så har de også fået helt deres eget look.

Kaia Gerber datter af Cindy Crawford

Man kan sagtens se ligheden mellem de to smukke kvinder. Foto: Ritzau Scanpix

Cindy Crawford er en levende legende indenfor modeverdenen. Hun skabte sig virkelig et navn, efter hun medvirkede i en Pepsi Max reklame, men også turer på catwalken for store mærker som Versace satte hende på landkortet.

Hun havnede mit i et mix af supermodellerne fra 80'erne og 90'erne sammen med Naomi Campbell, Linda Evangelista, Claudia Schiffer og Christy Turlington.

I 2001 blev hun mor til datteren Kaia Gerber, som hun har med sin mand Rande Gerber.

Kaia er i dag 18 år gammel, og man kan i hvert fald se ligheden mellem mor og datter.

Allerede nu har hun arbejdet med mærker som Calvin Klein, Marc Jacobs, Saint Laurent og Versace.

Kaias bror Presley Gerber er også i gang med at gå modevejen og har medvirket i flere shows og reklamer.

Der er ingen tvivl om, at de gode gener er givet stærkt videre til begge børn.

Kaia har allerede gået modeshow for Chanel. Foto: Ritzau Scanpix

Hele familien må siges at være super smukke. Foto: Ritzau Scanpix

Sailor Brinkley Cook datter af Christie Brinkley

Mor og datter deler især det lange blonde hår og store smil. Foto: Ritzau Scanpix

Christie Brinkley levede som kunstner i Paris, da hun blev opdaget af en fotograf. Hun fik sin første forside med Sports Illustrated i 1979 og har siden været cover-piger i både 1980 og 81.

Det gav dog noget af en reaktion, da hun i 2017 var tilbage på forsiden - denne gang med datteren Sailor Brinkley Cook og Alexa Ray Joel ved sin side.

Datteren Sailor blev officielt en del af Sports Illustrated modeller i 2018. Hun blev den første 'andengenerations bikinimodel'.

Mor og datter har også tidligere gået sammen på catwalken til New York Fashion Week.

Der er ingen tvivl om at både mor og datter står skarpt. Foto: Ritzau Scanpix

Gigi og Bella Hadid døtre af Yolanda Hadid

Yolanda har givet sine gode gener videre. Foto: Ritzau Scanpix

Pigerne er hurtigt blevet nogle af de mest efterspurgte modeller. Foto: Ritzau Scanpix

Der er ikke mange, der ikke har hørt om Gigi og Bella Hadid. De to søstre er blevet verdenskendte for deres skønhed, forhold til kendisser og deres eminente smag i tøj.

De to unge damer er døtre af modellen Yolanda Hadid, der startede sin karriere hos Ford Models. Hun er fra Holland og flyttede til New York, hvor hun arbejdede som model.

Hun var gift med Mohamed Hadid, som hun har fået sine to smukke døtre med.

Gigi, som er den ældste, tog først springet ind i modeverdenen, men blev stærkt efterfulgt af Bella.

De to har meget forskellige udseende, hvor Gigi er helt lys, har Bella langt, sort hår.

Alligevel er det lykkedes pigerne begge at være med hos Victorias Secret, som må siges at være et af de mere prestigefyldte shows.

De er begge modeller hos IMG Models.

Gigi har flere gange været med ved Victorias Secret undertøjsshow. Foto: AP

Bella er ikke bange for at vise sig frem, når det handler om den seneste mode. Foto: Ritzau Scanpix

Sistine Stallone datter af Jennifer Flavin

Mor og datter må siges at have den samme smukke glød på den røde løber. Foto: Ritzau Scanpix

Da Jennifer Flavin mødte Sylvester Stallone var hun en ung model, der var ansat hos Elite Modeling Agency,

De to fik tre børn, men det er kun Sistine Stallone, der har valgt en karriere som model. Hun skrev kontrakt med IMG Models i 2016 og har siden gået shows for Chanel og været på forsiden af Elle Rusland.

Ud over at være model har hun som sin far også prøvet kræfter med skuespil.

Selvom hun har to søstre, er det kun Sistine, der har valgt at blive model. Foto: AP

Anna Cleveland datter af Pat Cleveland

Pat Cleveland voksede op i New York, og hun blev allerede opdaget som 14-årig af en redaktør på Vogue.

Hun fik en kontrakt med Ford Models og blev en kæmpe succes i modeverdenen i 70'erne.

Pat Cleveland var ofte på catwalken for store mærker som Valentino og Yves Saint Laurent. Hun var gode venner med både Karl Lagerfeld, Andy Warhol og Mick Jagger.

Hendes datter, som hun har med fotografen Paul Van Ravenstein, Anna Cleveland er også gået ind i modebranchen.

Hun har siden 2015 haft en kontrakt med Next Management og har domineret catwalken for Chanel og Marc Jacobs. Ud over det er hun også ofte at finde på forsider af magasiner og i reklamer.

Men det er der måske heller ikke så meget at sige til, når hun så tydeligt er snydt ud af næsen på sin supermodel af en mor.

Georgia Jagger og Elizabeth Jagger døtre af Jerry Hall

Pigerne som brudepiger ved deres mors bryllup i 2016. Foto: Ritzau Scanpix

Der har aldrig hersket tvivl om, at Jerry Hall har givet sin skønhed videre til sine døtre. Foto: Ritzau Scanpix

Jerry Hall blev spottet i St. Tropez i 1972 og allerede i 1977, havde hun over 40 forsider i forskellige blade. Imellem dem var både Cosmopolitan og Vogue.

Omkring 77 mødte hun Mick Jagger, som hun fik fire børn med, inden de gik hver til sit i 1999.

Den ældste datter Elizabeth har været på catwalken for mærker som Tommy Hilfiger og Sonia Rykiel Men hun havde sin debut som femårig, da hun gik catwalk med sin mor.

Georgia May Jagger har en kontrakt med IMG Models. Mellem de mange designere, hun har gået for, er hun også kendt som ansigtet for Rimmel og for sine forsider hos både Harpers Bazaar og Vogue.

Georgia May Jagger har også været med hos Victorias Secret. Foto: PR

Elizabeth er en drøm på en catwalk. Foto: Wenn

Lily-Rose Depp datter af Vanessa Paradis

Lily-Rose har fået den perfekte bygning til at være model. Foto: Ritzau Scanpix

Vanessa Paradis var både en musiker og filmstjerne, inden hun blev model. I 1991 var hun på forsiden af det franske Vogue og har siden da også været ambassadør for Chanel.

Hun har siden medvirket i flere kampagner.

Hendes datter Lily-Rose, som hun har med skuespilleren Johnny Depp, har også valgt en karriere som model.

Hun havde debut på catwalken for Chanel og har siden lavet en del kampagner for det berømte mærke.

Hun har også medvirket i filmen 'The King', hvor hun spiller sammen med Timothée Chalamet.

Mor og datter har mange lighedstræk. Foto: Ritzau Scanpix

Ireland Baldwin datter af Kim Basinger

Kim Basinger med sin datter i 2008. Foto: Ritzau Scanpix

Ligesom sin mor har Ireland det helt rigtige look til at være model. Foto: AP

Inden Kim Basinger blev en stor stjerne i Hollywood, arbejdede hun som model som 16-årig.

Hendes datter Ireland Basinger-Baldwin, som hun har med eksmanden Alec Baldwin, er lige nu hos DT Model Mangement.

Hun har haft en forside af Marie Claire Mexico, Elle Bulgarien og har været kampagnemodel for mærket Guess.

Maya Thurman datter af Uma Thurman

Som to dråber vand. Foto: Laurent Vu/SIPA/Shutterstock

Inden Uma Thurman blev en stjerne på det store lærred, var hun model for Glamour og det britiske Vogue.

I hendes fodspor har hendes datter, der må siges at ligne hende på en prik, valgt at følge efter.

Maya Hawke har været i en stor kampagne for Calvin Klein og var ansigtet for All Saints i 2017.

Hun har også prøvet kræfter med skuespil i den populære serie 'Stranger Things'.

Der er ingen tvivl om at Maya gør det godt som både model og skuespiller. Foto: Matt Baron/Shutterstock

Alexandra Richards datter af Patti Hansen

De to kvinder har begge det smukke lange lyse hår at svinge på catwalken. Foto: Jonathan Hordle/Shutterstock

Patti Hansen, der er gift med Rolling Stones guitaristen Keith Richards, fik sin første model kontrakt med firmaet Wilhelmina.

I 70'erne og 80'erne kunne man finde Patti på forsiderne af Harpers Bazaar, Vogue og Esquire. Hun havde også store kampagner for Revlon og Calvin Klein.

Hendes datter Alexandra Richard startede sin karriere som model for Tommy Hilfiger og har siden medvirket i reklamer for Burberry, Dior og Abercrombie.

Hun har haft forsider hos Vogue, Harpers Bazaar og Vanity Fair.