Vanvittig teori fra 'Tiger King' florerer på nettet

Teorierne står nærmest i kø på de sociale medier omkring persongalleriet i den ekstremt populære Netflix-serie 'Tiger King', der har taget danskerne med storm.

En af de mest vanvittige teorier, der for alvor har grebet fat i de sociale medier er teorien om, at karakteren Jeff Lowe faktisk er dyreværns-forkæmperen Carole Baskins første ægtemand. Og det er på grund af den slående lighed mellem Baskins første ægtemand Michael Murdock og Jeff Lowe.

Det skriver flere medier heriblandt Aftonbladet, Mirror og det britiske musikblad NME

En kvinde, der kalder sig Marie, har lagt et gammelt familiebillede, hvor man ser Carole Baskin sammen med sin datter og sin første ægtemand Michael Murdock ud på Twitter. Og ved siden af har han slået et billede op af Jeff Lowe, så man selv kan vurdere ligheden.

Til billedet skriver Marie:

'På Facebook er der nogen, der siger, at Jeff Lowe faktisk er Carole Baskins første ægtemand, og at hun hyrede ham til at snyde Joe Exotic, og jeg kan ikke lade være med at tænke på det'.

Someone on Facebook said Jeff Lowe is Carole Baskin’s first (abusive) husband & she hired him to frame Joe Exotic and I can’t stop thinking about it #tigerking pic.twitter.com/ITRF8hEoMI — (@MarieTweedie) April 5, 2020

Opslaget har fået mere end 70.000 likes og er blevet retweeted 16.000 gange.

I tv-serien får man ikke særlig mange oplysninger omkring Caroles første ægtemand Michael Murdoch, udover at Carole Baskin kun var 17 år, da hun blev gift og fik en datter sammen med ham. Det bliver også oplyst, at han behandlede hende dårligt.

I tv-dokumentaren 'Tiger King' aftjener Joe Exotic en dom på 22 års fængsel, fordi han blev dømt for at have forsøgt at leje en lejemorder til at myrde Carole Baskin. Med i dommen var også diverse overtrædelser af dyreværnsloven.

Her ses karakteren Jeff Lowe i en scene fra tv-serien 'Tiger King'. Foto: Netflix

I den vilde teori mener adskillige fans, at Carole Baskin betalte Jeff Lowe for at sætte en fælde for Joe Exotic, så han kunne blive dømt for forsøg på lejemord. Der er også andre ligheder mellem Jeff Lowe og Carole Baskins første ægtemand Michael Murdoch. De er begge tidligere dømt for mishandling af deres ekskoner.

Der er i øvrigt intet som helst belæg for, at den vilde teori på internettet er sand.

Herunder er endnu et indlæg i sagen fra en, der kalder sig Sancho de Tejas. Hun skriver blandt andet:

'I vil ikke tro det. Kig lige på de her billeder'.

Y’all ain’t believe it? Peep this pic I got pic.twitter.com/ui0RL6DQf0 — SANCHO DE TEJAS (@sppg_jefe) April 6, 2020