Var begravet af gæld: - Vi sultede efter 'Game of Thrones'

'Game of Thrones' bliver af mange set som en af de største tv-serier nogensinde, men for Jason Momoa var det ikke kun en positiv oplevelse af være med.

Skuespilleren var en del af den første sæson, hvor han spillede Khal Drogo. Hans rolle blev dog allerede dræbt og skrevet ud, inden serien for alvor blev en succes, og efterfølgende var det nogle hårde år for ham karrieremæssigt.

Privat er han gift med skuespilleren Lisa Bonet, som han har to børn med - en datter fra 2007 og en søn fra 2008. Og da han i 2011/2012 forlod 'Game of Thrones', var han hårdt presset økonomisk. Det fortæller 41-årige Jason Momoa til InStyle.

- Vi sultede efter 'Game of Thrones'. Jeg kunne ikke finde arbejde. Det var virkelig en udfordring, når man har babyer og begravet af gæld, fortæller han til mediet.

Parret kæmpede sig dog igennem det hele, og i 2016 begyndte det hele at lysne for dem, da Jason Momoa scorede en stor rolle i 'Justice League', mens han også to år senere havde hovedrollen i den succesfulde film 'Aquaman'.

Siden har det kørt på skinner for skuespilleren, der fortæller, at kalenderen er fuldt booket frem til omkring 2024, hvor han blandt andet medvirker i 'See' og 'Dune'. Han husker stadig, da han første gang så traileren til sidstnævnte.

- Det var: 'Josh Brolin, Jason Momoa og Javier Bardem', og jeg var sådan: 'oh my god, jeg kan slet ikke forstå, at min navn er sammen med deres'. Jeg følte mig som en lille dreng, der bare flippede helt ud, siger han.