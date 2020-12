Var utro med barnepigen: Taler ud om skandale

For skuespilleren Sienna Miller var den hårdeste tid, da hun fandt ud af, at hendes forlovede, Jude Law, havde en affære med sine børns barnepige.

Det fortæller hun i et større interview med The Daily Beast.

- Det var virkelig hårdt. Og det andet var, at det var, da paparazzien var allerværst, og i London var det helt hæsligt. De vidste, hvor jeg var hver aften.

- Det var et af de mest udfordrende øjeblikke, jeg har oplevet og håber, jeg kommer til at opleve. Det var et offentligt brud, og jeg skulle ud hver dag for at stå foran 800 mennesker. Det er bare det sidste, du har lyst til, fortæller hun om tidspunktet, hvor hun medvirkede i et Shakespeare-skuespil.

Sienna Miller mødte Jude Law i 2003. Året efter blev de forlovede.

Sienna afbrød forlovelsen, da det kom frem, at Jude havde en affære med barnepigen Daisy Wright.

De gik derfor fra hinanden i 2006, men fandt sammen igen i 2009. Det var dog endeligt slut, da parret nåede til 2011.

Ifølge skuespilleren har hun blokeret for det meste fra den periode i sit liv.

- Der var seks uger fra den oplevelse, som jeg bare ikke husker. Folk kom for at se mig, og vi spiste sammen. Men jeg kan ikke huske det. Jeg var i chok over det hele. Og jeg var lige begyndt. Jeg var kun 23 år, men når du går gennem sådan noget, kan du også klare alt, siger hun.

Selvom parret gik hver til sit, har de haft en fint forhold til hinanden efterfølgende.

- Jeg holder meget af ham, selvom vi ikke ser hinanden.

Efter forholdet til Jude Law fandt Sienna sammen med Tom Sturridge, der er far til hendes datter.

De to er dog ikke sammen længere.

For tiden er hun i et forhold med Lucas Zwirner.