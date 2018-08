Velformet reality-babe: Kameraerne vilde med hende

Den amerikanske reality-babe Nikki Mudarris er bedste veninde med den i enhver henseende veludviklede Amber Rose, men hun forstår også at tiltrække fotografer, når hun er ude på egen hånd.

Den tilsvarende kurvede dame var forleden på natklub i Los Angeles, og da hun forlod stedet, var det med fotograferne helt oppe på tæerne.

Ikke så underligt taget Nikki Murradis beklædning i betragtning.

Sikke en sexbombe! Mødre må godt være sexede

Den 28-årige model var trukket i et par frække, sorte hot pants og så en meget tætsiddende, tatoo-lignende overdel, man ikke behøvede megen fantasi for at forestille sig, hvad der var inde under.

Bestemt noget af et syn.

Reality-damen fra 'Love & Hip Hop'-serien, der egentlig hedder Nicole Bediah Mudarris og har marokkanske og libanesiske rødder, har på det seneste også gjort sig bemærket med Spice-pigen Mel B's eks-mand Stephen Belafonte.

De spiste middag sammen på Maestro Steakhouse i LA og lærte hinanden så godt at kende i de to timer, middagen tog at fortæres, at de forlod etablissementet sammen og kørte væk i samme bil.

Såvidt vides er de dog ikke blevet set sammen siden.

Nikki og bedste-veninden Amber Rose.

Når enden er god...

Nikki Morradis har tidligere været kæreste med mesterbokseren Floyd Mayweather. Også Nicki Minajs eks-kæreste Safaree Samuels og produceren Mally Mail.

Et sex-bånd med den sidstnævnte dukkede op i 2015, og efterlod hende 'pinligt berørt'.

Ryg-problemer: Kellys bryster for tunge

'Jeg tror ikke, verden blev chokeret, men det var virkelig pinligt for mig, for jeg ventede ikke, det ville ske, og båndet var ikke i min besiddelse.

- Jeg ved ikke, om han havde tabt sin telefon, eller én havde taget optagelsen fra telefonen. Men det var ikke godt for vores forhold, har hun fortalt ifølge Daily Star.