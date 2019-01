'Venner-stjerne': En ung fyr troede, at jeg var 'Joeys' far

Selv om alderen trykker lidt, er Matt LeBlanc ikke bleg for at fortælle en sjov anekdote

Den 51-årige stjerne, Matt LeBlanc, fra tv-serien 'Venner', der blev verdenskendt for sin rolle som Joey Tribbiani, er efterhånden kommet lidt op i alderen, siden han i årene fra 1994 til 2004 charmerede sig ind i hjerterne på adskillige kvinder i hele verden.

Men selv om alderen trykker lidt, er Matt LeBlanc dog ikke bleg for at fortælle en sjov selvironisk anekdote, Det beviste den 51-årige verdensstjerne i går i tv-programmet 'Live with Kelly and Ryan', hvor han afslørede, at han på gaden havde mødt en ung fyr, der kaldte ham for Joey's far.

Her ses skuespillerne fra tv-serien 'Venner', der blev verdensberømte: Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry, Jennifer Aniston og Courtney Cox. (Foto: All Over Press)

Selv om det er 14 år siden, at tv-serien sluttede, kan den dog stadigvæk ses af masser af unge mennesker i hele verden. Den store streaming-tjeneste Netflix har igennem en længere årrække haft tv-serien blandt sine mange tilbud.

- Jeg gik ned ad gaden for at par år siden. Og så mødte jeg en ung fyr på 13-14 år, der siger: Oh my God. Du er Joey's far!!!

Og i tv-programmet tilføjer Matt LeBlanc:

- Og mit svar var, som kun en gammel mand kan sige det: Skrid med dig!

TV-serien 'Venner', der er en af de mest populære tv-serier nogensinde gjorde Matt LeBlanc, Courtney Cox, Jennifer Aniston, Matthew Perry, David Schwimmer og Lisa Kudrow til absolutte verdensstjerner. Der var hele 65,9 millioner tv-seere til det sidste afsnit af serien i 2004.