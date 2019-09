Verdens første topmodel fylder 70: Sådan ser hun ud i dag

På torsdag den 19. september fylder 1960' ernes helt store modeikon, Twiggy. 70 år. Den unge Twiggy fra London, der allerede som 16-årig i 1966 blev udråbt som 'årets ansigt' i Storbritannien, kan måske kaldes verdens første absolutte topmodel. Hun blev især kendt for sine store øjne og sit drengede udseende, der blev ekstra markant på grund af hendes korthårede frisure.

Udover at være 'swinging Londons' mest kendte model, blev Twiggy også senere både sanger og skuespillerinde. Hun blev et kultfænomen og modeikon for ungdommen i både 1960' erne og 1970' erne.

De fleste midaldrende eller ældre mennesker kender modeikonet Twiggy. Men hvordan ser hun egentlig ud i dag. Det kan man se på nedenstående billede fra tidligere i år, hvor hun blev slået til ridder ved en ceremoni på Buckingham Palace i London.

Den stolte 69-årige Twiggy blev slået til ridder tidligere i år. På torsdag i næste uge fylder hun 70 år. (Foto: Shutterstock)

Twiggy blev i 1978 gift med den amerikanske skuespiller Michael Witney, der senere døde af et hjertestop. Sammen nåede de dog at få datteren Carly. Topmodellen giftede sig igen i 1988 med den engelske skuespiller Leigh Lawson, og i dag er Twiggy kendt under navnet Lesley Hornby Lawson.

Twiggy fik også en flot karriere som skuespiller. Hun scorede f.eks to Golden Globe-priser for sin rolle i filmen 'The Boyfriend' fra 1971. I 1983 fik hun en Tony-nominering for sin præstation i Broadway-musical'en 'My One and Only'. Hun medvirkede i øvrigt også i den kendte film 'The Blues Brothers'. Og så har modeikonet Twiggy naturligvis også været dommer i tv-programmet 'America's Next Top Model'.

Her er et af de mest ikoniske billeder af Twiggy, der på perfekt vis tegner den stil, som hun blev beundret for gennem adskillige år. (Foto: Getty Images)

Den tynde drengede Twiggy med de store øjne poserer her for fotografen i 1967. (Foto: Shutterstock)

Twiggy kysser en fugl i 1967. (Foto: Shutterstock)